Aemca conecta música, ciencia, bienestar y salud mental desde l’Alcora
La localidad acoge la presentación oficial de esta organización de ámbito nacional
El Salón de Actos de la Caja Rural L’Alcora acogió, el viernes, la presentación oficial de Aemca (Asociación para la Educación Musical y el Bienestar Integral), una entidad nacional que nace para mejorar la calidad de vida en todas las etapas, a través de la música y la ciencia.
El acto contó con la presencia del alcalde de la localidad, Samuel Falomir, y la investigadora principal, Ana M. Vernia-Carrasco, directora cintífica de la entidad, profesora de la UJI y directora de la Cátedra L’Alcora de Investigación Musical y Calidad de Vida.
Proyección
Aemca sitúa a l’Alcora como epicentro de un proyecto de vanguardia, atrayendo talento investigador y ofreciendo a los vecinos actividades orientadas a la mejora cognitiva, el envejecimiento activo y el bienestar social a través de la música. Asimismo, en el ámbito autonómico refuerza la transferencia de conocimiento y la investigación universitaria, con vínculos entre cultura, educación y salud pública; y, a nivel nacional, agrupa a investigadores y profesionales de psicología y las Enseñanzas Artísticas, con enfoque científico, para aportar datos y soluciones de bienestar y salud mental al sector.
La asociación ya participa en una propuesta de proyecto europeo y tiene experiencia en acciones colaborativas en el Reino Unido. Entre sus novedades destaca la próxima creación del departamento de Salud Mental para las Enseñanzas Artísticas, integrado por profesionales de la psicología y expertos artísticos para ofrecer soporte integral, e investigar el impacto emocional del sector y aportar herramientas a profesionales y estudiantes.
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