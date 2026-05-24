Aemca conecta música, ciencia, bienestar y salud mental desde l’Alcora

El Salón de Actos de la Caja Rural L’Alcora acogió, el viernes, la presentación oficial de Aemca (Asociación para la Educación Musical y el Bienestar Integral), una entidad nacional que nace para mejorar la calidad de vida en todas las etapas, a través de la música y la ciencia.

El acto contó con la presencia del alcalde de la localidad, Samuel Falomir, y la investigadora principal, Ana M. Vernia-Carrasco, directora cintífica de la entidad, profesora de la UJI y directora de la Cátedra L’Alcora de Investigación Musical y Calidad de Vida.

Imagen de la presentación. / Nomdedeu

Proyección

Aemca sitúa a l’Alcora como epicentro de un proyecto de vanguardia, atrayendo talento investigador y ofreciendo a los vecinos actividades orientadas a la mejora cognitiva, el envejecimiento activo y el bienestar social a través de la música. Asimismo, en el ámbito autonómico refuerza la transferencia de conocimiento y la investigación universitaria, con vínculos entre cultura, educación y salud pública; y, a nivel nacional, agrupa a investigadores y profesionales de psicología y las Enseñanzas Artísticas, con enfoque científico, para aportar datos y soluciones de bienestar y salud mental al sector.

Noticias relacionadas

La asociación ya participa en una propuesta de proyecto europeo y tiene experiencia en acciones colaborativas en el Reino Unido. Entre sus novedades destaca la próxima creación del departamento de Salud Mental para las Enseñanzas Artísticas, integrado por profesionales de la psicología y expertos artísticos para ofrecer soporte integral, e investigar el impacto emocional del sector y aportar herramientas a profesionales y estudiantes.