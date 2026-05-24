Burriana celebra la gala del 50º aniversario de la Comissió del Bou

El Teatro Payá ha acogido esta tarde la celebración de la gran gala del 50º aniversario de la Comissió del Bou, el acto central y punto de partida de una programación organizada por el Ayuntamiento de Burriana, para conmemorar el medio siglo de historia de esta entidad taurina. El evento ha servido para reconocer la trayectoria, el esfuerzo y la entrega absoluta de todas las personas que han formado parte del colectivo desde su fundación.

Durante la ceremonia, los miembros de la comisión, los concejales de fiestas y alcaldes anteriores, así como las reinas y damas de la Misericòrdia en las ediciones en las que los festejos contaron con esta representación han recibido una insignia especial conmemorativa, diseñada exclusivamente para este año histórico. Asimismo, uno de los momentos más emotivos de la jornada ha sido el visionado del documental que recupera el legado de la entidad a través de imágenes inéditas procedentes de archivos personales, un trabajo audiovisual que plasma detalladamente medio siglo de pasión taurina en las calles de la capital de la Plana Baixa.

Próximas acciones

Además de la gala de hoy, el consistorio prepara la edición de un libro histórico con más de 450 fotografías, una gran exposición fotográfica al aire libre y la exhibición, el próximo 7 de septiembre, de un toro conmemorativo de especial trapío, en las próximas fiestas de la Misericòrdia, para celebrar la fecha exacta en la que la Comissió del Bou sacó a las calles de Burriana su primer ejemplar en 1976.

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Respecto a la celebración de este evento, la concejala de Fiestas, Paloma Boix, ha destacado que "este homenaje institucional de primer nivel es para reconocer a quienes han construido la historia de una institución que es pilar fundamental de nuestras fiestas". Boix también ha querido poner en valor que "llegar a los 50 años con este prestigio merecía un acto central de esta categoría, agradeciendo de forma directa el trabajo incansable de tantas personas que se han dejado la piel por y para Burriana".