Burriana se tiñe de rosa en la Cursa de la Dona contra el cáncer de mama

Este domingo por la mañana Burriana se ha teñido de rosa en la 10ª edición de la Cursa de la Dona contra el cáncer de mama. Este evento, que se ha convertido en una cita ineludible en la capital de la Plana Baixa, cuenta con el apoyo del Servei Municipal d’Esports (SME), la implicación de la corporación municipal del Ayuntamiento de Burriana y el patrocinio de diversas entidades y empresas, entre ellas la Diputación de Castellón, Caixa Rural Burriana, Sanycces, Clasol, Grupoom, Taula Gourmet, Instituto Grimalt, Coinpa, Clínica Granell, Gufresco, Videca, Federació de Comerç de Burriana, l’Associació de Veïns Port de Burriana, Instinto Solidario y Flor de Vida

Cartel y camiseta oficial

La prueba ha estado marcado este año por su décimo aniversario, una efeméride muy especial, por lo que el diseño del cartel y de la camiseta oficial ha sido obra del artista local Juan Poré. La pieza presenta una figura femenina representada en blanco mediante líneas verticales que simbolizan a la mujer. De su cabeza emergen mariposas y formas florales que, lejos de ser decorativas, representan cada uno de los diez años de esta marcha solidaria. Según el autor, el conjunto simboliza "una década de pasos compartidos, de esfuerzo colectivo y de esperanza viva", convirtiendo la imagen en un icono de superación, lucha, sensibilización y compromiso social.

Más de mil participantes

Durante el transcurso de la carrera benéfica, los organizadores, patrocinadores y participantes han podido comprobar en primera persona que se ha conseguido el objetivo marcado de reunir a más de 1.000 participantes en este evento deportivo que consigue visibilizar la lucha diaria contra el cáncer de mama, una enfermedad que no conoce de días especiales ni de meses dedicados. Cada paso dado en la carrera contribuye a la investigación continua, a la búsqueda de nuevas soluciones y tratamientos, y a la esperanza de millones de personas afectadas.

De hecho, durante el acto se ha hecho entrega de un cheque solidario de 8.000 euros a representantes de los equipos de los diversos proyectos de investigación oncológica que impulsa la Fundación Le Cadó, entre los que destacan: el estudio sobre ejercicio físico en mujeres con cáncer de mama, que dio origen a la Cátedra de Actividad Física y Oncología de la UJI, el Aula Fundación Le Cadó para la Investigación en Cáncer de Mama (UJI), investigaciones en la Fundación INCLIVA sobre cáncer de mama en mujeres jóvenes, el proyecto del grupo GEICAM: EMBARCAM Cáncer de mama y el deseo de ser madre, así como estudios del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona sobre resistencia a la quimioterapia en tumores triple negativos.

A la carrera solidaria han asistido el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, la concejal de Sanidad, Isabel Monfort, el edil de Deportes, Fran Capdevila junto a otros miembros de la corporación municipal y autoridades.

Apoyo a la Fundación Le Cadó

La empresa de joyería Pérez González S.L. como propietaria de la marca de joyas Le Cadó unió sus recursos materiales y humanos hace 16 años a la iniciativa de Elvira Monferrer Daudí que, a partir de su propia vivencia como afectada por la enfermedad, decidió liderar la causa de la recaudación de fondos para la investigación del cáncer de mama creando en Burriana la primera Fundación privada de España de ámbito nacional no científica y específica contra el cáncer de mama. Esta enfermedad afecta a una de cada ocho mujeres, y los avances en su investigación se aproximan cada vez al punto en que, por fin, tenga un tratamiento que signifique curación.

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La Fundación Le Cadó, también brinda apoyo emocional a las mujeres afectadas y a sus familias, organiza talleres educativos y eventos para crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana y los controles regulares, y fomenta redes de apoyo comunitarias.