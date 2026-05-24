L’Alcora, una población viva y en constante crecimiento

La capital de l’Alcalatén afronta el último año de legislatura consolidando una etapa marcada por el crecimiento y la puesta en marcha de proyectos estratégicos para el presente y el futuro del municipio. A poco más de un año de finalizar el mandato, el equipo de gobierno hace balance con una idea clara: l’Alcora avanza desde el trabajo constante, la planificación y la cercanía.

Durante estos tres años, el municipio ha impulsado proyectos muy esperados, que durante décadas parecían difíciles de desbloquear. Algunos de ellos son ya una realidad, otros están a punto de culminar y otros marcarán el rumbo de los próximos años, configurando una de las etapas de mayor transformación que ha vivido l’Alcora.

Ese avance se refleja en actuaciones visibles e indicadores que muestran una evolución positiva del municipio: más población y actividad, nuevas oportunidades y una apuesta constante por mejorar el día a día, y preparar l’Alcora para el futuro.

Entre los hitos más destacados figura la nueva Biblioteca Pública Municipal, en el edificio de La Muy Noble y Artística Cerámica. Con una inversión de 1,2 millones de euros y cofinanciada con fondos europeos, esta iniciativa ha permitido recuperar y convertir un inmueble histórico en una infraestructura cultural moderna, accesible y preparada para responder a las nuevas necesidades.

Inauguración de la nueva biblioteca. / Mediterráneo

El patrimonio cultural del municipio

Las tradiciones y el patrimonio cultural inmaterial del municipio también han dado pasos importantes con la consecución de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Autonómico para la Festa del Rotllo, un reconocimiento que supone un impulso para seguir cuidando, difundiendo y proyectando una de las celebraciones más queridas.

Otro de los proyectos más relevantes ha sido la ampliación y rehabilitación del IES Ximén d’Urrea, una actuación largamente reivindicada. Con una inversión de 5,1 millones de euros, el centro inició este curso estrenando unas instalaciones totalmente renovadas.

Ampliación y rehabilitación del IES Ximén d’Urrea. / Mediterráneo

Dentro del ámbito cultural y patrimonial, la legislatura ha permitido avanzar en una nueva etapa de puesta en valor de la Real Fábrica del Conde de Aranda. Entre las actuaciones destaca el acondicionamiento de la Nave BIC, cuya finalización está muy próxima, para convertirla en un nuevo espacio polivalente al servicio de los vecinos y reforzar el papel de la Real Fàbrica como un espacio abierto, útil y vivo.

A esta actuación se suma otro paso relevante: la adjudicación de las obras de rehabilitación del edificio fundacional. Un proyecto de enorme envergadura patrimonial, cuyo valor único y singular ha permitido atraer a l’Alcora una subvención histórica de 3,3 millones de euros del Gobierno de España.

Proyectos que miran al futuro

La regeneración urbana ha seguido avanzando también con proyectos que miran al futuro. Especial protagonismo tienen las áreas de expansión: los terrenos de la antigua fábrica Sanchis y de la antigua Azulejos Plaza (vinculada a actividad comercial, servicios y vivienda), dos espacios estratégicos que suman más de 37.000 m2 en transformación.

En el caso de Sanchis, el consistorio adquirió una parcela de más de 18.000 m2 y ultima el proyecto de demolición y adecuación del espacio. Allí se reserva una parcela de unos 8.000 m2 para la futura residencia de personas mayores, una infraestructura prioritaria.

Este proyecto conecta, además, con otro de los avances sociales más destacados del mandato: la puesta en marcha del centro de día. Hoy, l’Alcora se enorgullece de contar con un servicio ejemplar, donde sus mayores reciben la atención y el cuidado que merecen, ofreciendo a las familias un respaldo esencial para su tranquilidad y conciliación.

Visita del alcalde al Centro de Día. / Mediterráneo

El impulso económico y el apoyo al tejido industrial han sido otros de los grandes pilares de la legislatura. La apuesta constante por la mejora y modernización de las áreas industriales ha movilizado una inversión global superior a 5,5 millones de euros, de los cuales más de 2 millones de euros se han ejecutado durante esta legislatura. Un avance clave que se ha consolidado con la constitución de las dos primeras Entidades de Gestión y Modernización (EGM) de l’Alcora.

La apuesta por la industria también ha pasado por adaptar el planeamiento urbanístico para responder mejor a las necesidades actuales y favorecer nuevas oportunidades de inversión. En esta línea, el Ayuntamiento ha impulsado una modificación del PGOU que amplía los usos permitidos en el suelo industrial y refuerza el atractivo de l’Alcora para la implantación de nuevas actividades, como la futura planta de hidrógeno verde proyectada en el municipio.

Nuevo mural en l'Alcora. / Mediterráneo

Plan l'Alcora Creix 2026-2028

Como reflejo de este balance y para consolidar el camino recorrido, nació recientemente el plan l’Alcora Creix 2026-2028, la hoja de ruta que guía el presente y el futuro inmediato del municipio. Este plan contempla inversiones cercanas a los 5,5 millones de euros y está centrado mayoritariamente en el micro urbanismo de proximidad.

Estos tres años dejan indicadores que ayudan a entender el momento que vive l’Alcora. El municipio ha vuelto a superar los 11.000 habitantes, una cifra que no se registraba desde hace 15 años y que consolida siete años consecutivos de crecimiento poblacional. Además, registra actualmente su cifra de paro más baja desde 2008, con menos de la mitad de personas desempleadas que hace 15 años, mientras que la actividad urbanística también continúa creciendo, con un aumento cercano al 40% en las licencias de obra menor en el último año.