Les Useres clausura la XII Fira del Vi con gran afluencia de público
La jornada de cierre combina catas, música, actividades infantiles y propuestas culturales, en una cita consolidada como referente comarcal con un balance positivo para el sector vitivinícola local
Les Useres ha clausurado este domingo la XII edición de la Fira del Vi, una iniciativa que ha vuelto a registrar una elevada participación de público y que consolida este evento como uno de los principales escaparates de promoción del vino, la gastronomía y los productos locales del municipio.
Durante la jornada de clausura, la Fira ha mantenido su actividad, con la apertura de los estands y espacios expositivos desde primera hora de la mañana, además de una programación continuada de actividades para todos los públicos.
El alcalde de les Useres, Jaime Martínez, ha destacado "el éxito de participación y el ambiente vivido durante todo el fin de semana", subrayando que la Fira del Vi "se ha convertido en una herramienta fundamental para apoyar a nuestras bodegas, dinamizar la economía local y proyectar la imagen de les Useres como territorio vinculado al vino y a la tradición".
Para todos
La programación del domingo ha incluido la presentación del proyecto Ceratobosc, una iniciativa vinculada a la investigación y la divulgación, así como catas a cargo de las bodegas Barón d’Alba y Les Useres, que han vuelto a atraer a numeroso público interesado en conocer la calidad de los vinos de la zona.
Las actividades infantiles y la apertura del Museu dels Pelegrins han completado la oferta cultural y familiar, mientras que la música ha vuelto a ser protagonista con el tardeo del grupo Five y la sesión de Dj’s Bandalay, que ha puesto el broche final a la jornada.
"Seguiremos trabajando para que esta feria siga creciendo año tras año, incorporando nuevas propuestas y manteniendo su esencia como punto de encuentro entre productores, vecinos y visitantes", ha añadido el alcalde.
La XII Fira del Vi se despide así con un balance muy positivo, tanto en participación como en dinamización económica y social del municipio.
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