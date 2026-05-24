Moncofa activa más de 50 millones en nuevos proyectos

Durante los últimos tres años, Moncofa ha sentado las bases de un futuro prometedor con proyectos e inversiones concretas que, durante la legislatura, superarán los 50 millones de euros. Actualmente, está en marcha el anhelado IES Palafangues, que recoge múltiples posibilidades formativas con ESO, Bachillerato, módulos e infraestructuras adaptadas a las necesidades de la localidad. Además, ya es una realidad el nuevo ambulatorio -que continúa ampliándose- y se ha certificado el compromiso para un colegio de dos líneas en La Mar.

Por otro lado, avanza el nuevo trinquet y los dos frontones, mientras que el centro recibirá un impulso con la peatonalización de la plaza de la Constitució. Las áreas industriales registran cada vez más actividad y generación de empleo, se ha reforzado el transporte en autobús y se ha solicitado al Gobierno la mejora de la estación de tren. Asimismo, se han consolidado las cuatro banderas azules y el sendero azul, y está en camino la solución a los problemas de la evacuación de aguas con los nuevos bombeos y millonarias inversiones en saneamiento y alcantarillado.

El proyecto del nuevo trinquet y los dos frontones. / Mediterráneo

Economía saneada

Con la economía municipal saneada y superando ya los 9.000 habitantes, todo ello se logra rescatando el patrimonio local, fomentando la cultura, preservando las tradiciones, promocionando el turismo y dando vida a la localidad con actividades durante todo el año para todos los públicos.

«La sensación de que Moncofa es cada vez más atractiva para vivir y para pasar largas temporadas de vacaciones no solo la tenemos aquí; nos la transmiten nuestros vecinos, visitantes y desde las poblaciones de nuestro entorno». Son palabras del alcalde, Wences Alós Valls, quien destaca que desde 2015, con un trabajo constante y muchas veces invisible, se han saneado las cuentas municipales para librarlas de una herencia envenenada.

Esta realidad tiene su reflejo en el desarrollo del PAI Belcaire Sur, que supondrá un desembolso de 12 millones de euros en su urbanización. «Estamos hablando en 2026 de solucionar la mala gestión de nuestros antecesores 15 años atrás. Hemos sido capaces de recuperar el pulso del pueblo y del Ayuntamiento, y ahora vamos a ser capaces de sacar adelante las consecuencias de la desidia, la mala gestión y la mala praxis política», comenta.

El desarrollo del PAI Belcaire Sur supondrá un desembolso de 12 millones de euros en su urbanización. / Mediterráneo

La buena noticia es que las bases para afrontar Belcaire Sur están asentadas «y los vecinos saben y conocen el porqué; pero estamos creciendo en habitantes, la urbanización generará nuevas oportunidades y, como hemos demostrado, seremos capaces de salir más fuertes y más resilientes».

El trabajo al unísono con la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana ha permitido encauzar las inversiones para los proyectos clave. «Está siendo la legislatura de la transformación, del desbloqueo de proyectos que no avanzaban con el Botànic, de la concreción de inversiones, de la definición de cómo queremos ser», apostilla.

El Espai Jove y el nuevo archivo municipal, la recuperación de la muralla medieval, la dinamización del museo etnográfico, la incesante actividad expositiva en las salas Maria Sorolla y Pleamar, la presencia constante y potente en Fitur, la Mar de Actividades durante todo el año para vecinos y visitantes, el apoyo a todas las entidades sociales y culturales de la localidad, la nueva carpa polifuncional, el mantenimiento y la limpieza urbana son un ejemplo de que los frentes de trabajo son amplios y requieren de toda la dedicación del equipo de Gobierno y del personal municipal.

La defensa de la costa

Uno de los ejes de reivindicación de Moncofa ante el Estado es la necesidad de ampliar la protección costera con la concreción de inversiones para toda la fachada marítima. Moncofa defiende una costa viva, protegida y habitada, como elemento generador de riqueza natural y económica. En este sentido, se ha ejecutado una inversión de siete millones en la zona del Camí Cabres. Asimismo, son especialmente importantes los espigones del Grau, cuyo proyecto está estancado desde hace dos años, así como los de l’Estanyol. La localidad sigue clamando por la defensa de su litoral, una de las señas de identidad de Moncofa, que cada año se consolida como referente costero con sus cuatro banderas azules, renovadas con esfuerzo y trabajo constante.

Sede de eventos deportivos

Moncofa avanza con un crecimiento sostenido, abriendo la puerta a eventos deportivos de primer nivel -como fue la Vuelta a España femenina-, poniendo en valor tradiciones como el desembarco de Santa María Magdalena y manteniendo sus señas de identidad con los festejos taurinos, la música y la recuperación de su pasado y su cultura.

El año que viene será decisivo para concretar todo lo proyectado y lo que ya está en marcha. Permitirá consolidar el trabajo realizado y diseñar el futuro de una población atractiva, próspera y comprometida con la calidad de vida de sus vecinas y vecinos; con el futuro de las familias que sienten y eligen Moncofa como un lugar privilegiado para vivir el mañana.