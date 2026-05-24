Moncofa recupera una de las viviendas más afectadas por el temporal 'Harry'

El temporal marítimo Harry dejó, a su paso por la provincia el pasado mes de enero, una de las imágenes más impactantes y preocupantes que se recuerdan en el litoral sur de Moncofa. El fuerte oleaje, acompañado de una situación meteorológica especialmente adversa, golpeó con enorme intensidad la primera línea de costa y causó importantes daños materiales en varias zonas del municipio. Entre los inmuebles afectados destacó especialmente una vivienda situada junto al mar, que sufrió de manera directa la violencia de las olas, hasta el punto que el agua y los restos arrastrados por el temporal llegaron a penetrar en el interior del inmueble, provocando una escena desoladora.

La fuerza del mar fue tal que el agua logró adentrarse en las diferentes dependencias de la vivienda, afectando al comedor, los dormitorios y la cocina, además de la totalidad de la zona exterior. Tras el paso del temporal, el inmueble quedó completamente cubierto por centenares de metros cúbicos de arena, piedras y otros materiales arrastrados desde la playa. La imagen generó una gran impresión entre los vecinos de la zona, muchos de los cuales aseguraban no haber vivido nunca una situación semejante en este tramo del litoral.

La intensidad del temporal y el alcance de los daños evidenciaron la vulnerabilidad de las viviendas situadas en primera línea de mar ante fenómenos meteorológicos cada vez más agresivos.

'Harry' sepultó el inmueble en piedras, arena y restos. / Sánchez

Los afectados

Afortunadamente, en el momento en que se produjo el episodio marítimo la vivienda se encontraba deshabitada. Sus propietarios, de nacionalidad alemana, residen habitualmente a unos 2.000 kilómetros de distancia y visitan Moncofa en contadas ocasiones a lo largo del año. Esta circunstancia evitó consecuencias personales, aunque no impidió que el impacto emocional y económico derivado de los daños resultara considerable para la familia, que recibió con preocupación las primeras imágenes del estado en que había quedado la casa tras el temporal.

Hace aproximadamente un mes, los propietarios se desplazaron hasta España con el objetivo de comprobar personalmente la situación del inmueble y conocer de primera mano el alcance de los trabajos de recuperación que se estaban ejecutando. Su llegada coincidió, precisamente, con el desarrollo de las tareas de adecuación y limpieza de la vivienda, un proceso que ha sido llevado a cabo por la empresa Ferrovial-Pavasal, adjudicataria de las obras de construcción de espigones y estabilización de este tramo del litoral de Moncofa.

Los trabajos se centraron inicialmente en el acopio y aportación de material, destinado a regenerar la playa y ampliar la distancia existente entre la lámina de agua del mar y las viviendas de primera línea. Posteriormente y una vez estabilizada la zona afectada, se procedió al adecentamiento integral de la vivienda dañada. En este caso las labores incluyeron la retirada de arena y residuos acumulados en el interior, la limpieza de todas las estancias y la recuperación de las condiciones necesarias para garantizar nuevamente la habitabilidad y el uso normal del inmueble.

Situación y expectativas

En la actualidad, la vivienda se encuentra en perfectas condiciones de uso. Los propietarios confían en que una situación de estas características no se repita, especialmente ahora que las actuaciones ejecutadas en el litoral han permitido ganar una mayor franja de protección entre el mar y las viviendas situadas en primera línea de playa.

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Las obras de estabilización y construcción de espigones representan una accción clave para reforzar la seguridad de este tramo costero y ofrecer una mayor tranquilidad tanto a los residentes como a los propietarios de segundas residencias que, como en este caso, eligen Moncofa como lugar de descanso y disfrute.