Los niños reinan en el colofón de las fiestas de Santa Quitèria en Almassora

Almassora despide este domingo las fiestas patronales en honor a Santa Quitèria con la celebración del tradicional Dia del Xiquet, una jornada que ha reunido a decenas de niños y familias en el párking de la piscina municipal, donde se han desarrollado multitud de juegos, actividades acuáticas y propuestas de animación infantil.

Desde primera hora de la mañana, el recinto ha registrado una gran afluencia de asistentes en uno de los actos más esperados por los más pequeños dentro de la programación festiva. Además de las actividades, los inscritos han podido disfrutar de un almuerzo, previa inscripción.

Día del Niño en Almassora / Toni Losas / Toni Losas

El deporte también tendrá protagonismo en esta última jornada festiva con la partida de pilota valenciana prevista esta tarde en el trinquet Antoniet d’Almassora. Posteriormente, a las 20.00 horas, la plaza Pere Cornell acogerá el espectáculo Alegría y, como colofón final, se disparará un castillo de fuegos artificiales en la explanada del antiguo recinto de fiestas.

Balance

El concejal de Fiestas, Arturo Soler, ha realizado una valoración “muy positiva” de unas fiestas que, según ha señalado, “han vuelto a demostrar la gran capacidad de participación que tiene Almassora”. “Hemos disfrutado de una programación muy completa, con cerca de 150 actos pensados para todos los públicos, y con una respuesta masiva de vecinos y visitantes”, ha indicado.

Soler también ha querido agradecer “el trabajo y la implicación de la Junta Local de Fiestas, peñas, collas, asociaciones, servicios municipales, cuerpos de seguridad y todas las personas que han hecho posible el buen desarrollo de las fiestas”.

Noticias relacionadas

Pregón aplazado

El edil ha recordado, además, que el pregón de fiestas, aplazado por la lluvia, se celebrará finalmente el próximo sábado 30 de mayo, mientras que la tradicional Tornà de Santa Quitèria tendrá lugar el domingo 7 de junio.