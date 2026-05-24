Del pulmón verde al MICO: la hoja de ruta que cambia Onda

Onda vive uno de los mayores procesos de transformación urbana, patrimonial y social de las últimas décadas. El Ayuntamiento ha activado una hoja de ruta que supera los 30 millones de euros entre las inversiones previstas en el presupuesto municipal de 2026 y los proyectos incluidos dentro del Horizonte Inversor 2024-2027, con actuaciones destinadas a modernizar espacios públicos, recuperar patrimonio, impulsar nuevas zonas verdes y mejorar los servicios públicos.

Por un lado, el presupuesto municipal de 2026 contempla inversiones por valor de más de 13.800.000 euros, destinadas a proyectos estratégicos para la ciudad. Entre ellas destacan las inversiones EDIL financiadas con fondos europeos, actuaciones de adaptación al cambio climático, el programa Onda Bonica, actuaciones en barrios y polígonos industriales, así como el Plan Edificant Sambori.

Dentro de estas inversiones previstas para este año destaca también la adquisición de un nuevo mamógrafo con una dotación de 300.000 euros, una actuación especialmente relevante para reforzar los servicios sanitarios y mejorar la prevención y detección precoz entre las mujeres de la comarca.

A esta planificación se suma el Horizonte Inversor Onda 2024-2027, valorado en más de 16,3 millones de euros, que reúne algunos de los proyectos más transformadores ejecutados o en marcha en el municipio.

Ocio y deporte

Uno de los proyectos más emblemáticos ya realizados ha sido la recuperación del entorno de El Carmen con la inauguración de la MICO Gaming Zone. La actuación ha permitido rehabilitar más de 8.000 metros cuadrados destinados al ocio, el deporte y la convivencia familiar, recuperando uno de los espacios más recordados por generaciones de ondenses.

Además, este proyecto representa el primer paso de la futura recuperación integral del Museo de Ciencias Naturales de El Carmen, que evolucionará hacia el proyecto MICO, un espacio divulgativo con experiencias inmersivas, realidad aumentada y nuevas tecnologías aplicadas a la educación y el turismo cultural.

En el ámbito deportivo, el Ayuntamiento ha impulsado el cubrimiento de la pista exterior del pabellón municipal, una actuación destinada a mejorar las instalaciones deportivas y ampliar su uso durante todo el año.

Recuperación patrimonial

La recuperación patrimonial también ocupa un lugar destacado en esta transformación urbana. Entre las actuaciones ejecutadas sobresale la restauración del retablo mayor del ermitorio del Santísimo Salvador, uno de los elementos más simbólicos y queridos del patrimonio ondense.

Otra de las actuaciones más representativas es la transformación del Parque de las Tres Culturas, concebido ahora como un gran espacio verde, accesible y didáctico. El proyecto incorpora un jardín comestible con más de 40 árboles frutales, espacios de biodiversidad y nuevas zonas familiares donde naturaleza, educación y convivencia comparten protagonismo.

Precisamente la sostenibilidad y la renaturalización urbana se han convertido en uno de los grandes ejes de esta legislatura. El mejor ejemplo es el futuro pulmón verde, un proyecto estratégico que transformará el entorno del castillo y la entrada a la ciudad mediante más de 90.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes y espacios conectados entre barrios. La iniciativa ya cuenta con aval ambiental favorable de la Generalitat y marcará uno de los mayores cambios urbanísticos de Onda en las próximas décadas.

La primera gran actuación de este proyecto ya está en marcha con las obras del Jardín de las Mil y Una Noches, que convertirá la ladera del castillo en un gran parque integrado en el casco histórico mediante senderos ajardinados, muros verdes y una gran pasarela panorámica sobre la ciudad.

Obras de ‘El jardín de las mil y una noches’. / Mediterráneo

Otro de los grandes focos de transformación urbana se sitúa en la plaza España. La remodelación integral del espacio, financiada con fondos europeos EDIL, afronta ya su fase final para convertirse en un nuevo refugio climático. El proyecto incorporará elementos identitarios, como la réplica del tren de La Panderola, espacios dedicados a Mafalda y una fuerte presencia de la cerámica y el talento local.

Avance de las obras en la plaza España como refugio climático. / Mediterráneo

La apuesta por la infancia y la educación también tiene reflejo en el futuro Parque de los Planetas, un espacio singular que combinará aprendizaje y juego mediante recreaciones del sistema solar elaboradas por el centro ocupacional El Molí.

En paralelo, avanzan las obras del futuro Ágora Onda, que convertirá el antiguo parque de bomberos en un nuevo centro cultural, biblioteca y espacio polivalente para actividades juveniles y atención ciudadana.

Arqueología

La transformación de la ciudad continuará además con proyectos que comenzarán próximamente como el Palacio de las Sombras, presentado en Fitur como una experiencia arqueológica inmersiva para descubrir restos medievales ocultos bajo la plaza de la Sinagoga. Junto a ello, el Ayuntamiento trabaja ya en la recuperación de la Casa de la Llum, las Casas de la Sinagoga y la futura Alquería Cultural, iniciativas vinculadas a la revitalización del casco histórico, la creación de nuevos espacios culturales y el impulso a la vivienda joven.

Con esta batería de actuaciones, Onda consolida un modelo de ciudad basado en la recuperación de espacios, la inversión en patrimonio, la sostenibilidad urbana y la mejora de los servicios públicos, dibujando una transformación que ya empieza a ser visible en barrios, calles y espacios emblemáticos del municipio.