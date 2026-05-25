Almassora inicia un plan especial de limpieza para recuperar la normalidad tras las fiestas de Santa Quitèria

El Ayuntamiento de Almassora ha puesto en marcha un plan especial de limpieza viaria y acondicionamiento para garantizar la vuelta a la normalidad tras la celebración de las fiestas patronales en honor a Santa Quitèria y mantener el municipio en las mejores condiciones.

Los operarios municipales trabajan intensamente desde primera hora en las zonas que han concentrado una mayor actividad festiva durante los últimos días, como el Mesón del Vino, la zona del antiguo recinto de fiestas, donde se disparó el castillo de fuegos artificiales, el aparcamiento de la piscina municipal, así como la calle Trinidad, entre otros espacios.

Además, a partir de este martes, una vez se haya retirado toda la arena del recinto taurino de la vila y los cadafals, se iniciará el baldeo integral de todo el casco histórico para devolver la imagen habitual a las calles del municipio.

Este dispositivo extraordinario de limpieza se compatibiliza, además, con el funcionamiento habitual diario en las zonas cercanas a los colegios, centros de salud, plazas y resto de espacios públicos.

Desde el Ayuntamiento se reitera la necesaria colaboración ciudadana para mantener entre todos, administración y vecinos, una correcta limpieza en las vías públicas.