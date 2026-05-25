Benicarló se queda este año sin rebajas en la tasa de residuos por no alcanzar los objetivos de reciclaje

El Ayuntamiento de Benicarló ha establecido diferentes reducciones en la tasa de residuos con el objetivo de incentivar el reciclaje y la correcta separación de los residuos tanto en las viviendas como en las actividades económicas. Las reducciones se aplicarán en función de la cantidad y la calidad de los residuos reciclados y de la participación en los sistemas de recogida selectiva.

Hasta el 30 de junio estará abierto el periodo voluntario para el pago de la tasa de residuos correspondiente al ejercicio 2026. En el caso de las viviendas, de acuerdo con el coste del servicio para el ejercicio 2026, la tasa es de 54 euros.

Las reducciones para las viviendas dependen de la cantidad de residuos reciclados —envases ligeros, papel y cartón y vidrio— y también de la calidad en la separación de los envases y de la fracción orgánica. Además, se mantiene una reducción del 20% para familias en riesgo de exclusión social.

En cuanto a las actividades económicas, los establecimientos adheridos al sistema de recogida puerta a puerta de papel y cartón comercial pueden obtener hasta un 20% de reducción, mientras que aquellos que participan en la recogida de biorresiduos pueden llegar hasta un 30% de reducción. Estas dos reducciones son acumulables entre sí, por lo tanto, en caso de estar adherido a las dos modalidades, se puede obtener hasta un 50% de reducción.

Hay que recordar que estas medidas se enmarcan en la aplicación de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y de la Directiva europea 2018/851, que obligan a los municipios a ajustar la tasa al coste real del servicio. Esto implica que el importe de la tasa no puede ser deficitario y que, cuando aumenta el coste del servicio, que se revisa anualmente, también lo hace la tasa.

Los datos de reciclaje son facilitados anualmente por la empresa concesionaria del servicio y sirven para calcular las reducciones aplicables en el ejercicio siguiente. En este sentido, este año no se han logrado los objetivos marcados y, por lo tanto, no se ha podido aplicar ninguna reducción en la tasa de 2026. Aun así, desde el consistorio se recuerda que todavía se está a tiempo de mejorar los resultados durante 2026 para conseguir reducciones en la tasa de 2027.

Las empresas interesadas en adherirse a los sistemas de recogida selectiva pueden contactar con la UTE S.U. Benicarló, gestora del servicio de recogida, en las oficinas situadas en la plaza del Ministro Marcelino Domingo, número 4 bajo, o en el teléfono 964 46 12 53.

Desde el Ayuntamiento se ha hecho un llamamiento a la implicación ciudadana para incrementar los niveles de reciclaje y mejorar la separación de los residuos, recordando que «cuanto más y mejor se recicle, menor podrá ser el coste de la tasa en los próximos años».