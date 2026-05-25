De Peñíscola al mundo: la chef Camelia Ioana Mihai competirá por Rumanía en el World Paella Day de València

La chef Camelia Ioana Mihai, residente en Peñíscola y responsable del restaurante Caffé del Mar, será la representante de Rumanía en la octava edición del World Paella Day, que se celebrará el próximo 20 de septiembre en València.

La cocinera logró su clasificación el 10 de mayo, durante la semifinal nacional celebrada en Bucarest, donde consiguió imponerse y obtener el billete para la gran final internacional del certamen gastronómico dedicado a la paella.

"Cuando me seleccionaron para representar a Rumanía fue muy intenso y emocionante", cuenta la chef. "Participamos en Bucarest 12 cocineros y, durante dos días, tuvimos que demostrar nuestra técnica y nuestra personalidad a través de la paella", explica. "El 9 de mayo se realizó la primera prueba y solo cuatro pasamos a la final, y el 10 de mayo fue el grandía, fue un momento muy especial y muy emotivo para mí", confiesa.

La cocinera logró su clasificación el 10 de mayo, durante la semifinal nacional celebrada en Bucarest. / Boix

Epicentro de la cultura del arroz

Cada 20 de septiembre, València se convierte en el epicentro mundial de la cultura del arroz y de uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía valenciana. Como en cada edición, chefs procedentes de distintos países se reunirán en la capital del Turia para cocinar en directo, compartir técnicas y reinterpretar la paella desde diferentes tradiciones culinarias.

El World Paella Day alcanza este año su octava edición. Durante la jornada, los participantes elaborarán sus recetas ante el público y un jurado especializado, en una experiencia que combina espectáculo culinario, intercambio cultural y producto local.

Camelia afronta ahora el reto con ilusión y orgullo. "Será mi primera vez en el World Paella Day y lo viviré con muchísima ilusión, porque para mí es un honor enorme poder representar a Rumanía en una competición tan importante, especialmente en una tierra donde la paella forma parte de la identidad y de la cultura", asegura.

La chef lleva quince años vinculada a la cocina en Peñíscola, ciudad que considera ya su hogar. "Vivo aquí desde hace 15 años y para mí ya no es solo el lugar donde trabajo, es mi hogar, en Peñíscola crecí profesionalmente como chef y aquí descubrí profundamente la cocina mediterránea, el valor del producto fresco y la cultura gastronómica vinculada al mar”, señala.

Influencia mediterránea

Camelia ha desarrollado una cocina marcada por la influencia mediterránea y el producto local. "Llevo 15 años dedicándome a la cocina, prácticamente desde que abrimos nuestro restaurante Caffé del Mar. Me gusta trabajar con producto fresco, local y de temporada, pues el mar y el entorno de Peñíscola inspiran mucho mi manera de cocinar", narra.

La chef ha aprendido a cocinar paella trabajando cada día en su propio restaurante, estudiando, haciendo cursos y dedicando horas a entender la técnica y el respeto por la tradición. "La paella requiere paciencia, sensibilidad y mucho conocimiento del producto", subraya.

La receta con la que consiguió imponerse en Bucarest estuvo profundamente ligada al Mediterráneo y a los productos de la costa de Peñíscola. "La paella con la que gané nació desde el respeto absoluto al producto de nuestra costa y de la lonja de Peñíscola, pues trabajé con sepia fresca y melva, buscando un sabor muy mediterráneo y muy ligado al mar; después la terminé con langostinos de nuestra costa y erizo de mar, para aportar intensidad, elegancia y profundidad".

La competición en Bucarest fue "una experiencia muy exigente y con mucho nivel y el exfutbolista Gica Craioveanu acudió a apoyarme durante la competición, es muy cercano a nuestro pueblo, Peñíscola", confiesa Camelia.

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Con esta clasificación, la chef rumana llevará el nombre de Peñíscola y de la provincia de Castellón a uno de los escaparates gastronómicos más relevantes del panorama internacional, en una edición que volverá a reunir en València a cocineros de todo el mundo.