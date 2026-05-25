Una empresa de Florentino Pérez gana el contrato para climatizar los edificios municipales de Burriana

Una empresa integrada en el grupo ACS, la multinacional que preside Florentino Pérez, se encargará del mantenimiento de los equipos e instalaciones térmicas de los edificios municipales de Burriana. El Ayuntamiento ha adjudicado el contrato a Clece FS, firma especializada en servicios esenciales y mantenimiento de instalaciones, tras obtener la mejor puntuación entre las seis empresas que concurrieron al procedimiento.

Clece forma parte del ámbito empresarial de ACS, uno de los grandes grupos españoles de infraestructuras y servicios, presidido por Florentino Pérez. La compañía se ha consolidado como una de las principales firmas del sector de los servicios esenciales en España, Portugal y Reino Unido, especialmente en ámbitos vinculados a la limpieza, el mantenimiento, la atención social y la gestión de servicios para administraciones públicas.

La adjudicación fue aprobada por unanimidad en la junta de gobierno local, después de comprobar que la oferta presentada por la empresa cumplía con todas las exigencias técnicas y administrativas del contrato. El servicio contará con un presupuesto máximo anual de 72.920 euros.

Inversión en dos bloques

La inversión se divide en dos bloques. Por un lado, una partida fija de 50.162,63 euros destinada al cumplimiento de la normativa del reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), la gestión documental y el mantenimiento preventivo de las instalaciones. Por otro, una partida variable de hasta 22.757,37 euros para reparaciones, actuaciones de mantenimiento correctivo y adecuación de los sistemas térmicos municipales.

Para lo que resta de 2026, el consistorio ha autorizado un gasto de 45.575,01 euros, que cubrirá el periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre.

La oferta de Clece FS incorpora además varias mejoras económicas y materiales. En el apartado de averías y mantenimiento, la adjudicataria plantea un descuento del 32% en la mano de obra oficial, así como una bonificación del 100% en los desplazamientos y en la mano de obra de ayudantes. Según el Ayuntamiento, estas condiciones permitirán reducir los costes de reparación de los sistemas municipales.

El contrato también incluye el suministro e instalación gratuita de cuatro nuevos equipos de climatización de la marca Mitsubishi Electric o similar para dependencias municipales, además de la aportación de 7.000 kilos de sal para los aparatos descalcificadores públicos.

La concejala de Interior, Suni Fandos, ha destacado que la puesta en marcha de este servicio permitirá garantizar la correcta climatización, eficiencia y seguridad de las infraestructuras públicas de Burriana. “Con este contrato no solo aseguramos un funcionamiento óptimo y eficiente de los sistemas de calefacción y climatización en todos los edificios públicos, sino que además logramos importantes mejoras técnicas y sustanciales descuentos para las arcas públicas”, ha señalado.