Figueroles revive 392 años de fe: el Cristo del Calvario vuelve a llenar de devoción las calles

Como cada Lunes de Pentecostés, los vecinos de Figueroles han celebrado hoy con gran devoción la fiesta en honor al Santísimo Cristo del Calvario. Tras nueve días de novena dedicada al crucificado, con el canto de sus gozos y llagas, la localidad ha vivido con intensidad una jornada marcada por la fe, la tradición y la participación vecinal.

Por la mañana, se ha celebrado la eucaristía en el templo parroquial, presidida por el rector del municipio, David Escoín, y concelebrada por varios sacerdotes del arciprestazgo. Durante la homilía, Escoín ha recordado la importancia de “seguir manteniendo la fe en Cristo Jesús, heredada de los antepasados en un día tan importante que ha sabido mantenerse de generación en generación”.

Galerías de imágenes: Figueroles vive la fiesta en honor al Santísimo Cristo del Calvario / Héctor Gozalbo

Una joya patrimonial recuperada

Al finalizar la celebración, el historiador local Amadeu Porcar ha presentado la antigua peana del Santísimo Cristo del Calvario, recientemente restaurada por la Diputación Provincial de Castellón. La pieza fue presentada la semana pasada por el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, quien destacó que “posiblemente es una de las peañas más antiguas que se conservan en la provincia de Castellón. Una auténtica joya que merecía ser restaurada”.

Ya por la noche, cientos de vecinos han acompañado en procesión al Cristo desde la parroquia hasta su ermita del Calvario, situada a las afueras de la población. A su llegada, se han cantado los gozos y se ha disparado un castillo de fuegos artificiales.

Una vez más, los niños y niñas de Primera Comunión han acompañado la imagen, mientras que la asociación Amics de la Música de Figueroles ha interpretado varias piezas musicales durante el recorrido. Tras rezar un responso por los difuntos del municipio en la puerta del cementerio, la procesión ha regresado al templo parroquial, donde los vecinos han pasado a venerar la imagen.

El alcalde, Óscar Escrig, junto con los miembros de la corporación municipal, ha participado en todos los actos de la jornada. De esta forma, Figueroles ha celebrado hoy sus 392 años de devoción al Santísimo Cristo del Calvario, según los datos históricos que se conservan.