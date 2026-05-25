La IA entra en la comisaría de Onda para aliviar la carga de los policías: menos burocracia y más calle

Onda ha incorporado una nueva herramienta de inteligencia artificial aplicada al trabajo diario de la Policía Local con el objetivo de agilizar la gestión administrativa, optimizar las intervenciones policiales y reforzar la seguridad ciudadana.

La implantación de este sistema tecnológico permitirá a los agentes reducir tiempos mediante procesamiento avanzado del lenguaje, facilitando la generación de borradores y el acceso inmediato a normativa, protocolos y bases documentales actualizadas durante las actuaciones. De este modo, los efectivos podrán destinar más tiempo a labores preventivas, vigilancia y atención directa a la ciudadanía.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Paco Pastor, ha explicado que esta iniciativa supone "un paso más en la modernización de la Policía Local y en la apuesta del Ayuntamiento por incorporar herramientas útiles que permitan mejorar el servicio que se prestan a los vecinos. Asimismo, ha subrayado: “La tecnología no sustituye el criterio policial, pero ayuda a agilizar procesos y mejorar la capacidad de respuesta de los agentes en el día a día”.

Policía más moderna y eficaz

La nueva herramienta está diseñada como un sistema de apoyo operativo y administrativo que permitirá optimizar numerosos procesos internos y mejorar la eficiencia del trabajo policial diario. Entre sus funcionalidades destacan la asistencia en la consulta rápida de legislación y ordenanzas municipales, así como el acceso ágil a procedimientos internos y recursos técnicos de apoyo durante las intervenciones.

Con esta implantación, la Policía Local de Onda continúa avanzando hacia un modelo de seguridad más moderno, ágil y adaptado a las nuevas necesidades operativas, incorporando soluciones tecnológicas que permitan reducir tiempos de gestión y mejorar la coordinación y eficacia de los servicios policiales.

Además, la plataforma incorpora mecanismos orientados a garantizar la protección de datos y la confidencialidad de la información utilizada durante las actuaciones policiales, en cumplimiento de la normativa vigente y de los estándares de seguridad aplicables a este tipo de herramientas tecnológicas.

Apuesta por la formación continua

En paralelo, la Policía Local de Onda mantiene una apuesta constante por la formación continua y la especialización de los agentes para responder a las nuevas necesidades y desafíos en materia de seguridad. De hecho, tal y como recoge la Memoria Anual del cuerpo, durante 2025 se realizaron 96 cursos y más de 2.800 horas de formación especializada en ámbitos como intervenciones críticas, seguridad vial, mediación, uso de drones o violencia de género.

Durante estos días, la Policía Local está desarrollando un curso especializado de reducciones tácticas policiales y defensa operativa impartido por instructores especializados, en el que participan 24 agentes procedentes de distintos municipios. La formación combina sesiones teóricas y prácticas centradas en técnicas de intervención, control e inmovilización, así como protocolos de actuación orientados a reforzar la seguridad tanto de los agentes como de la ciudadanía en situaciones de riesgo o alta tensión.

Además, el curso aborda procedimientos de autoprotección, resolución de intervenciones complejas y actuaciones adaptadas a escenarios reales del servicio policial diario, permitiendo actualizar conocimientos y mejorar la capacidad de respuesta operativa de los efectivos. Con esta iniciativa, la Policía Local de Onda continúa consolidándose como referente en formación y especialización policial.