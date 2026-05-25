Lucía Pallarés y Aina Escuder, nuevas reinas de las fiestas de Benicàssim en un año de récord

Benicàssim abre una nueva etapa festera con el nombramiento de Lucía Pallarés Hernández y Aina Escuder Borrego como reinas de las fiestas patronales para el periodo 2026/2027. El Teatro Francesc Tárrega se quedó pequeño este lunes para acoger un acto cargado de emoción, aplausos y sentimiento festero, en el que las nuevas representantes tomaron el testigo de Marta Mas Dinten y Ariadna Galán Zorrilla.

La reina de las fiestas, Lucía Pallarés (c), junto a la alcaldesa, Susana Marqués (d) y la concejala de Fiestas, Elena Llobell. / Mediterráneo

Lucía Pallarés Hernández ejercerá como reina mayor acompañada por su corte formada por Nayara Rodríguez Gallego, Claudia Adell Barrachina y Balma Escoín Almenar. Por su parte, la reina infantil, Aina Escuder, representará a Benicàssim junto a una corte integrada por 20 festeros y festeras infantiles en un año que ha batido récord de participación, como son, además de la nueva máxima representante, Valentina Escoín Simonian, Carmen López Calixto, Miquel Marín Ferrando, Carla Mendoza Ramón, Manuela Agut Cadenas, Alejandro Egidos Jaramillo, Vega Tárrega Ascorbe, Gabriel Santamarta Alarcón, Catalina Santamarta Alarcón, Claudia Traver Moreno, Javier Lucas García, Mateo Corella Ferat, Martín Gutierro Paches, Keila Pujol Tro, Max Bellido Méndez, Neizan Güemes Martínez, Valeria Cubedo Gallego, Zoe Leyva Fernández y Naia Iranzo Aledo.

Otro de los momentos de la ceremonia en el teatro. / Mediterráneo

La alcaldesa, Susana Marqués, felicitó a las nuevas representantes y agradeció la implicación de las reinas y cortes salientes. “Compartís el amor y el orgullo por nuestro pueblo, Benicàssim, con vuestros padres, con vuestras familias involucradas, como las que más, en hacer grandes nuestras fiestas, a través de esa peña que habéis convertido en una gran familia”, destacó durante el acto.

La concejala de Fiestas, Elena Llobell, puso en valor precisamente esa alta participación y aseguró que Benicàssim “ha batido el récord de festeras y festeros”, reflejando así “el compromiso de todo el pueblo con nuestras tradiciones”. Además, defendió que las fiestas continúen siendo “un espacio multitudinario donde celebrar de forma segura e inclusiva”.

Cuenta atrás para la proclamación

Las nuevas reinas y sus cortes serán proclamadas oficialmente el próximo 18 de septiembre, en el acto que marcará el inicio de las fiestas patronales en honor a Santo Tomás de Villanueva. Después llegarán también las celebraciones de enero del 2027 dedicadas a Sant Antoni Abad y Santa Àgueda.

Durante su intervención, Marqués recordó que las fiestas representan “lo mejor de nuestra identidad, nuestras tradiciones y nuestra forma de vivir”, además de agradecer el trabajo de todas las personas implicadas en la organización festiva, con una mención especial a la comisión de fiestas.