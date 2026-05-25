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A los 95 años

Muere Juan Gual Granell, histórico empresario citrícola de Burriana que abrió la clementina a Estados Unidos

Fue el impulsor de la empresa familiar Bagu, a la que convirtió en una compañía pionera en el mercado norteamericano

Juan Gual Granell ha fallecido a los 95 años.

Juan Gual Granell ha fallecido a los 95 años. / Mediterráneo

David Donaire

Burriana

Burriana llora la muerte de Juan Gual Granell, histórico empresario del sector citrícola, que ha fallecido a los 95 años. Su trayectoria quedó estrechamente ligada al mundo de la naranja y, especialmente, a la proyección exterior de la clementina burrianense, a través de la firma familiar Bagu, una de las empresas referentes del municipio en la comercialización y exportación de cítricos.

Gual formó parte de una generación de empresarios que contribuyó a situar el nombre de Burriana en los mercados internacionales en una época en la que el sector citrícola era uno de los grandes motores económicos y sociales de la ciudad. Su nombre aparece vinculado al crecimiento de Bagu, empresa familiar nacida en Burriana y especializada en clementinas, naranjas y satsumas, con una historia que la propia firma remonta a 1920 tras la iniciativa empresarial de Bautista Gual (de ahí el nombre de Bagu).

Su figura destaca especialmente por el impulso dado a la exportación. De la mano de Juan Gual, Bagu fue pionera en el mercado norteamericano y llegó a posicionarse como la primera empresa privada española exportadora de clementinas a Norteamérica. La compañía ha mantenido, además, una fuerte presencia en mercados como Bélgica y Estados Unidos, consolidando la proyección exterior de la fruta cultivada y trabajada desde Burriana.

"Nuestro maestro"

"Hoy despedimos a nuestro maestro. La familia Bagu queda huérfana y recoge su legado con la ilusión que él nos transmitió", ha expresado la compañía a través de sus redes sociales.

Noticias relacionadas y más

La muerte de Juan Gual supone la despedida de una figura ligada a una etapa clave de la citricultura burrianense, marcada por la profesionalización del sector, la apertura a nuevos destinos comerciales y la consolidación de empresas familiares que hicieron de la calidad de la clementina una seña de identidad local.

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