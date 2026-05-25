La pérdida de la portalada de la Torre Ballester aviva la polémica patrimonial en Vinaròs

La polémica por la demolición de la histórica portalada de la Torre Ballester sigue en Vinaròs. Tras las críticas del PSPV-PSOE y la defensa de la actuación por parte del equipo de gobierno (PP, PVI y Vox), ahora ha sido la asociación cultural Amics de Vinaròs la que ha mostrado públicamente su malestar por la desaparición de este elemento patrimonial durante las obras de apertura del PAI de la Torre Ballester a la calle Sant Josep.

La entidad cultural ha lamentado “profundamente” las imágenes del pasado 5 de mayo, cuando las máquinas derribaron la antigua entrada modernista de la finca, una estructura con más de un siglo de antigüedad que consideran que podría haberse conservado. Desde la junta de Amics de Vinaròs aseguran que pensaban que “los vinarocenses ya no tendrían que volver a sufrir la pérdida de elementos tan emblemáticos de nuestro patrimonio” y apelan a la sensibilidad de quienes toman decisiones sobre el patrimonio local.

La asociación recuerda además que ya en 2006 incluyó esta portalada en la publicación Propuesta de Catálogo de Bienes Inmuebles de Interés Cultural de Vinaròs, con la intención de impulsar medidas de protección y conservación por parte de las administraciones públicas.

Detalle de la portalada, antes de ser derribada. / Javier Flores

Asimismo, explican que dos días después del derribo, el 7 de mayo, presentaron una instancia en el Ayuntamiento tras descubrir la existencia de una escultura en los jardines de la Torre Ballester, solicitando que este elemento sea documentado y preservado para evitar nuevas pérdidas patrimoniales.

La demolición de la portalada se produjo en el marco de las obras de apertura del PAI de la Torre Ballester a la calle Sant Josep, una actuación impulsada por el Ayuntamiento de Vinaròs y presentada como un avance importante para la integración urbanística de la zona. Durante la jornada del 5 de mayo también se derribó una antigua vivienda, permitiendo por primera vez la conexión directa del ámbito con la calle Sant Josep.

Inversión de 1,7 millones

El proyecto cuenta con una inversión de 1,7 millones de euros, financiados al 50 % entre el Ayuntamiento y los propietarios mediante cuotas de urbanización, y el consistorio prevé que las obras puedan finalizar antes de finales de 2026 o principios de 2027.

La actuación generó controversia al día siguiente, cuando el PSPV-PSOE de Vinaròs denunció la eliminación de la portada modernista y acusó al gobierno local de actuar con “falta de sensibilidad institucional”. La representante socialista Helena Román afirmó entonces que no se trataba únicamente de una pérdida arquitectónica, sino también “simbólica y emocional” para la ciudad, y criticó que decisiones de este tipo se adopten sin participación ciudadana.

Por su parte, el vicealcalde Juan Amat defendió la demolición asegurando que los servicios técnicos municipales habían determinado que el grave estado de deterioro de la portalada hacía inviable su conservación. Según explicó, el único elemento que pudo salvarse fue la cabeza de dragón que coronaba la estructura, la cual será restaurada.

Amat también anunció que el Ayuntamiento realizará una réplica de la entrada original para integrarla en la futura remodelación de la plaza y defendió que el actual ejecutivo sí está apostando por la recuperación y puesta en valor del patrimonio local, recordando la adquisición de la Torre Ballester por parte del consistorio. Además, acusó al anterior gobierno socialista de no haber protegido el elemento durante sus años de gestión.

Mientras tanto, desde Amics de Vinaròs aseguran que continuarán “vigilantes y trabajando” para preservar el patrimonio cultural de la ciudad y evitar nuevas pérdidas patrimoniales en el futuro.