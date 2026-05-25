La plaza de Alcossebre que perdió sus pinos por el temporal renacerá con más sombras y nuevo mobiliario

El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre ha adjudicado la contratación del suministro e instalación de nuevos elementos de mobiliario y sombras en la plaza Vista Alegre de Alcossebre, por un valor de 80.000 euros. La actuación se ha acogido a los fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.

Estos elementos van a ser la pieza clave en el proceso de reordenación paisajística de la plaza, tras haber resultado muy dañada la pinada que había por un temporal de viento del pasado mes de febrero, y haber tenido que talarla, por decisión técnica, para garantizar la protección a la población.

La intervención tiene como objetivo dotar este espacio, que acoge una zona de parque infantil y la Biblioteca a la Fresca, de elementos que le confieran identidad turística y bienestar, con dos pérgolas de estructura metálica con techado de vigas de madera que se instalarán antes de la temporada veraniega, ya que la zona se encuentra en primera línea marítima y es uno de los espacios más frecuentados en Alcossebre. También se incluye una nueva caseta de madera para la Biblioteca a la Frescay construirán un banco de piedra natural a lo largo de la zona infantil.

Otra foto de la plaza. / Mediterráneo

El concejal de Urbanismo, Javi García Pitarch, ha anunciado que “toda esta actuación se corresponde con el proyecto de renovación urbana y revegetación de la plaza, con el fin de combinar tanto sombra natural como artificial”. En este sentido, ya se ha realizado la repoblación arbórea prevista con la plantación de especies resistentes a los fuertes vientos y a la salinidad como ficus, tamarix, quercus, tipuanas y metrosidero, con un total de 14 ejemplares.

El alcalde, Francisco Juan, ha señalado que “con esta actuación, la plaza Vista Alegre seguirá siendo un espacio urbano referente, pensado para la convivencia de las diferentes generaciones y para poder acoger distintas actividades”.