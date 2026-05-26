Alcalà transforma los accesos a la zona de Capicorb con farolas solares, asfaltado y mejoras peatonales

El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre ha dado un nuevo impulso a los accesos de Capicorb con una serie de actuaciones que mejoran tanto la seguridad como la movilidad en esta zona del término municipal. La intervención más visible ha sido la instalación de 67 farolas fotovoltaicas led, que permiten iluminar de forma sostenible un tramo de 2,2 kilómetros entre la ermita de Sant Antoni y el campamento Jaume I.

Las nuevas luminarias, de cuatro metros de altura, se han colocado a una distancia aproximada de 20 metros entre sí, aunque adaptándose a la orografía del terreno. Además de ganar luz en un entorno hasta ahora poco iluminado, la actuación ha incluido el acondicionamiento de una franja de terreno para facilitar el paso de los peatones.

El proyecto, con una inversión municipal de 110.000 euros, ha podido salir adelante después de una tramitación compleja. El alcalde, Francisco Juan, ha recordado que fue necesario obtener autorizaciones de distintos organismos y desbloquear los permisos pendientes de la Generalitat, cumpliendo además con condicionantes medioambientales muy estrictos.

Otra foto de las faroles solares. / Mediterráneo

A esta actuación se suman otros trabajos de pavimentación y asfaltado en varios caminos y viales de la zona. En concreto, se ha intervenido en distintos tramos del camino L’Atall, como los accesos hacia el camino Galarsa, la zona de la ermita de Sant Antoni, el camino Mañetes, el paseo Tropicana, el camino Estany, el camino Bassa Espitges, la zona de Tres Playas, el camino Xaloc, el camino Sabata y el tramo de L’Atall entre la calle del Coll y la calle del Teix. Estos trabajos han supuesto una inversión de 100.000 euros y han afectado a 7.715 metros cuadrados.

También se han mejorado otros viales como el camino Campamento, el camino La Jorba, el camino Alcossebre, el camino Morito y el camino San Miguel, con una inversión de 205.000 euros y una superficie de actuación de 10.925 metros cuadrados.

En conjunto, las obras permiten a Capicorb ganar en seguridad, accesibilidad y comodidad para vecinos, visitantes y todas las personas que transitan por esta zona. Según ha destacado Francisco Juan, la actuación supone una mejora tanto en la iluminación como en el estado de los viales, con el objetivo de elevar la calidad de vida en el entorno.