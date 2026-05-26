Almassora se suma a la fiebre para ver el eclipse y prepara una experiencia astronómica en la playa

Almassora se suma a la fiebre del eclipse solar y ya mira al cielo para preparar una de las citas más esperadas del verano. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Turismo, está ultimando una programación especial para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una forma diferente este fenómeno astronómico el próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que tendrá en las playas de Almassora uno de sus escenarios destacados.

La intención del consistorio es convertir este acontecimiento en mucho más que una simple observación del cielo. La programación, todavía en fase de cierre, incluirá actividades en la playa, observaciones y diversas sorpresas pensadas para todos los públicos, con el objetivo de que la cita se viva como una auténtica experiencia junto al mar.

La concejala de Turismo, Silvana Rovira, ha destacado que el Ayuntamiento trabaja en una propuesta “muy especial” para aprovechar el atractivo de este fenómeno y situar a Almassora como un punto de referencia para contemplarlo. “En Almassora vamos a poder disfrutar de esta histórica cita de una manera muy especial, con actividades en nuestra playa, observaciones y muchas sorpresas que estamos terminando de ultimar”, ha señalado.

La concejala de Turismo, SIlvana Rovira, con el cartel de la primera actividad. / Mediterráneo

La cuenta atrás arrancará este jueves 28 de mayo, a las 20.30 horas, con la charla divulgativa ‘Preparando el eclipse’, que tendrá lugar en el Museu Arqueològic del Torrelló, sede de la Tourist Info. La sesión se celebrará bajo el título ‘Astronomía Antigua’ y servirá como primera actividad de la programación vinculada al eclipse.

Rovira ha subrayado que este tipo de propuestas permiten seguir impulsando el turismo experiencial y poner en valor el entorno litoral del municipio. “Queremos que Almassora sea un punto de referencia para disfrutar del eclipse y ofrecer una programación interesante para todos los públicos”, ha indicado.

Desde la Concejalía de Turismo se irán dando a conocer próximamente todos los detalles de la agenda especial diseñada con motivo del eclipse solar del 12 de agosto, una cita en la que Almassora quiere que la playa, el cielo y la astronomía vayan de la mano.