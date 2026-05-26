La ciudad deportiva de l'Alcora iluminará sus pistas por la noche con energía solar captada durante el día

El Ayuntamiento de l’Alcora ha finalizado los trabajos de instalación fotovoltaica en la ciudad deportiva, una actuación estratégica con la que el municipio avanza en eficiencia energética, ahorro económico y sostenibilidad.

El proyecto, respaldado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), ha consistido en la implantación de un sistema de autoconsumo con almacenamiento de energía. De este modo, la electricidad generada por las placas solares durante las horas de sol podrá utilizarse también por la noche, cuando se concentra una de las principales demandas del complejo: la iluminación de las pistas deportivas.

La concejala de Deportes, Amparo Segura, ha destacado la importancia de esta actuación para el funcionamiento diario de las instalaciones. “La ciudad deportiva tiene un uso intensivo, especialmente por las tardes y noches, gracias a la gran actividad de nuestros clubes y vecinos y vecinas. Con este sistema, no solo aseguramos una iluminación de calidad para la práctica deportiva, sino que lo hacemos utilizando energía limpia capturada y almacenada durante el día. Cumplimos un doble objetivo: mejorar las instalaciones y ser responsables con el medio ambiente”, ha señalado.

La nueva infraestructura, ya instalada sobre la cubierta del pabellón polifuncional municipal, cuenta con 120 placas solares de 590 Wp, dos inversores híbridos de 25 kW cada uno y seis baterías con una capacidad total de almacenamiento de 126 kWh.

La cubierta del pabellón polifuncional ya luce equipada con las placas solares. / Mediterráneo

Ahorro de 10.320 € al año

Con la puesta en marcha de este sistema, la ciudad deportiva pasará a generar y almacenar de forma autónoma el 33,37% de la energía que consume. Esto supondrá un ahorro energético de 100.267 kWh anuales y una reducción estimada de la factura eléctrica municipal de unos 10.320 euros al año.

Segura ha subrayado también el impacto positivo de la actuación en las arcas públicas. “Cada euro que ahorramos en la factura de la luz gracias a estas 120 placas solares es un euro que podemos reinvertir en mejorar el mantenimiento de los espacios deportivos. Es una inversión plenamente amortizable que demuestra que la sostenibilidad y el ahorro económico van de la mano”, ha afirmado.

La concejala ha avanzado, además, que esta actuación supone “un paso fundamental, pero no el último”, ya que el Ayuntamiento trabaja en la solicitud de nuevas ayudas para seguir ampliando el autoconsumo energético en el municipio.

Inversión total de 106.000 €

El proyecto ha supuesto una inversión total de 106.191,81 euros. Para su financiación, el consistorio ha obtenido una subvención a fondo perdido de 40.000 euros por parte del Ivace, además de un préstamo sin intereses a cuatro años por otros 40.000 euros.

Con esta actuación, l’Alcora refuerza su compromiso con la transición energética, reduce el gasto público y avanza en la disminución de la huella de carbono de sus instalaciones municipales.