De cuartel abandonado a hotel rural con restaurante: buscan gestor para un nuevo complejo turístico en el interior de Castellón

Disponer de alojamiento y restauración se ha convertido en uno de los grandes retos de muchos municipios del interior de Castellón para atraer visitantes, generar actividad económica y consolidar población. En zonas donde la oferta turística es escasa, contar con este tipo de servicios puede marcar la diferencia para impulsar el turismo rural y dinamizar el territorio.

Con ese objetivo, el Ayuntamiento de Argelita ha sacado a licitación la gestión del nuevo complejo turístico habilitado en la antigua casa cuartel de la Guardia Civil, un inmueble municipal que ha sido transformado en hostal, restaurante y centro de interpretación turística.

Mapa de la ubicación de Argelita, Castellón.

El consistorio busca ahora a quien se haga cargo de la explotación del inmueble, cuya planta baja alberga el restaurante y el centro de interpretación turística, mientras que la primera planta está destinada al hostal rural. El precio de arrendamiento se ha fijado en 8.400 euros anuales, IVA no incluido, lo que equivale a una renta mensual de 700 euros. El contrato tendrá una duración inicial de cinco años.

La licitación supone un nuevo paso para culminar un proyecto que el municipio inició hace años para recuperar el antiguo cuartel, cerrado desde la década de los 70 del siglo pasado. El edificio, de propiedad municipal, ha sido rehabilitado gracias a diferentes subvenciones y fondos Leader para convertirlo en un espacio orientado al turismo sostenible y a la acogida de visitantes.

Imagen del antes y después de la casa cuartel tras la restauración del inmueble. / MEDITERRÁNEO

Se trata de un proyecto del que Mediterráneo se hizo eco en abril del 2024, cuando el Ayuntamiento anunció la finalización de las obras y el equipamiento del complejo. Entonces, el alcalde, Aitor Balfagón, ya destacó que en la zona “no hay nada igual” y defendió la necesidad de crear una infraestructura turística capaz de atraer visitantes y generar actividad económica en esta zona del Alto Mijares.

Generador de empleos

Ahora, con la licitación, el primer edil confía en que sea un revulsivo para el pueblo: "Después de mucho esfuerzo y muchos años de una fuerte inversión por parte del municipio, por fin podemos sacar a licitación este hotel rural restaurante que tanto ansiamos para dinamizar el pueblo y la comarca con una oferta gastronómica y hotelera que tanta falta hace en nuestra comarca, para mejorar la oferta turística,y a la misma vez que esta sea generadora de empleos".

El complejo cuenta con seis habitaciones dobles con baño individual, además de zona de albergue y espacios comunes. Junto al alojamiento y la restauración, el inmueble integra también la oficina y el centro de interpretación turística, concebidos para promocionar el patrimonio natural y cultural del municipio y su entorno.

Así es el nuevo hotel rural, albergue y restaurante de Argelita /

La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el Ayuntamiento para fijar población y generar nuevas oportunidades económicas en este pequeño municipio del interior castellonense, que ronda actualmente los 140 habitantes.

En los últimos años las políticas municipales contra la despoblación comenzaron a dar resultados, con la llegada de nuevas familias y un incremento de la población en edad escolar. De hecho, se registró un aumento de la población desde la pandemia por la covid 19 y, especialmente, después de septiembre del 2021 con la reapertura del colegio, tras permanecer cerrado durante casi medio siglo. Hasta entonces, los niños debían ir a hasta Fanzara u Onda para ir a la escuela.

A ello se sumaron políticas de acogida de familias. De hecho, el Ayuntamiento rehabilitó cuatro edificios, uno que ya era de propiedad municipal, más otros tres que ha adquirido a sus propietarios -la mayoría gente mayor que ya no los utilizaba- para acondicionar hasta 12 viviendas con fines sociales.

Sin embargo, tras el repunte del 2020-2023, cuando Argelita pasó de 126 a 156 habitantes, se registró un retroceso. Según datos del INE, el municipio ha perdido vecinos en los últimos años, ya que bajó a 146 en 2024 y a 139 en 2025.

En esa misma línea, el consistorio ha impulsado en los últimos meses nuevas actuaciones para diversificar la economía local. Entre ellas destaca la creación de un vivero de empresas culturales en el entorno rural, un proyecto ya adjudicado por 96.124,03 euros tras salir a licitación el pasado marzo. La iniciativa contempla la construcción de un edificio de nueva planta destinado a coworking, sala polivalente y espacios de emprendimiento cultural.

Con la licitación del hotel rural ya en marcha, la localidad da un paso más en su estrategia de desarrollo, que combina turismo, vivienda y emprendimiento para consolidar población y generar un nuevo polo de actividad económica en el interior de Castellón.