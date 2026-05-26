El misterio del poblado íbero de la Vall: una huida súbita dejó intactas casas hace más de 1.000 años

Los secretos que podía guardar bajo tierra el yacimiento del poblado íbero de Sant Josep de la Vall d'Uixó ya han salido a la luz. Las excavaciones que se iniciaron en verano del 2025 han llegado a su fin y los descubrimientos que ha realizado el equipo de arqueólogos que se ha encargado de la investigación no han hecho más que acreditar lo que ya se intuía: su gran importancia estratégica a lo largo de la historia.

Las expectativas eran altas. Existían indicios que apuntaban hacia una ocupación más allá de la época ibérica, que era el punto de partida y del que más información se tenía. A lo largo de los meses de trabajo, se ha podido constatar la existencia de hasta ocho asentamientos, que se distribuirían desde épocas tan remotas como el Hierro Antiguo, entre los siglos VIII y VII a.C, y finales del siglo IX, principios del X de nuestra era, según datos facilitados por la arqueóloga municipal Anna Viciach.

Cuando esta última fase de investigación arrancó, financiada con fondos europeos Next Generation, estaba excavado entre el 25 y el 30% del yacimiento. Una vez completada, Viciach asegura que se ha abarcado su totalidad, lo que ha permitido confirmar la existencia de un poblado ibérico antiguo y ibérico tardío, (entre los siglos VI y II), «muchos siglos con muchas fases constructivas, reformas y ampliaciones».

Lo relevante de este viaje retrospectivo ha sido que, como remarca la arqueóloga municipal, «hemos visto también una fase anterior, del Hierro Antiguo». Había pruebas de la presencia humana en ese momento, «teníamos algunos materiales, pero no estructuras ni niveles documentados in situ», hasta ahora.

Anna Viciach indica que se ha probado la presencia «de una posible torre, que está muy arrasada y es difícil de interpretar, aunque sí que hemos identificado los cimientos de una construcción importante y un piso habitado por debajo de todos los niveles posteriores».

El yacimiento de Sant Josep en la Vall d'Uixó se ha transformado totalmente con fondos de Europa para ofrecer una experiencia completa al visitante. / ARQUEOCAS

Entre las evidencias que se conocían, aunque no se había profundizado todavía en esa fase, era la existencia de un asentamiento de época romana. Lo que se ha podido saber ahora es que el poblado estuvo ocupado entre los siglos IV y V del Bajo Imperial, gracias a la conservación de lo que pretendió ser la construcción «de una edificación importante, con una puerta de acceso con dos pilastras». De ese momento histórico son las grandes explanadas localizadas, además de numerosos materiales documentados «y algunos espacios de circulación».

Viciach precisa que «una fase del mismo momento, que estaría relacionada con el horno metalúrgico que se documentó en las excavaciones del 2019, se correspondería con una ocupación más rural».

La gran sorpresa

Para cualquier investigador, el mayor reto es encontrarse con información inédita, inesperada. Y el poblado íbero de Sant Josep les tenía reservada una sorpresa que ya se apuntó en las primeras semanas de excavación: la ocupación en época andalusí. «Teníamos algunos materiales y estructuras aisladas, pero ahora se han documentado calles de circulación, diferentes casas y, sobre todo, lo que es más importante, información que nos permite datar el abandono del asentamiento, que se produjo a principios del siglo X».

La arqueóloga municipal señala que no se puede saber por qué se fueron, pero sí que lo hicieron «de forma súbita», porque cuando se planifica una salida «te llevas los objetos de valor» y en el caso del yacimiento de la Vall, lo que dejaron en las viviendas «es como una foto fija de aquel momento, tenemos los materiales que utilizaban colocados en las casas, algunos han aparecido enteros, lo que no es habitual». Lo más probable es que huyeran dejando todo atrás. La incógnita que quedará abierta es por qué.

El color de las gravas utilizadas tiene una finalidad pedagógica, al distinguir las diferentes épocas y espacios. / ARQUEOCAS

En cuanto el yacimiento se reabra, lo que sucederá de forma inminente —se está ultimando el final de la obra del centro de interpretación y la instalación de la iluminación—, el visitante podrá identificar con facilidad, en un vistazo, todas esas fases de ocupación, además de los diferentes espacios que las componen, no solo por los paneles informativos, también a través de los colores de las gravas, que «tienen un sentido pedagógico», explican José Albelda y Manuel Burdeus, arqueólogos de Arqueocas, empresa que ha desarrollado la excavación.

Un color por fase

Las gravas grises señalan las zonas de paso, «tanto las nuevas como las calles originales del poblado»; las verdes se corresponden con la zona más alta, donde se localizan las estructuras del Hierro Antiguo (s. VIII-VII a.C); las amarillas localizan el poblado ibérico (s. VI-II a.C); las rojas, el asentamiento tardoromano (s. IV-V d.C) y las negras señala dónde están los departamentos de la alqueria andalusí (s. IX-X). También se resaltan dentro de las estancias los hornos y chimeneas.

La abundancia de materiales recuperados es otro de los aspectos relevantes de este proyecto. Anna Viciach indica que la investigación y clasificación de todos ellos se ha desarrollado de manera paralela a la excavación. A medida que iban localizándose «los trasladábamos al laboratorio, donde las arqueólogas encargadas del inventario se dedicaron a identificar los restos, limpiarlos y restaurarlos».

El propósito municipal es que todos esos vestigios sean expuestos en el futuro Museo Arqueológico, cuya construcción también encara su fase final, en la Fàbrica de la Llum. Otra inversión que el Ayuntamiento ha podido acometer con la financiación europea de los fondos Next Generation gestionados a través del Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.