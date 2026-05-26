La Generalitat anuncia en Moncofa un Libro Blanco para modernizar Protección Civil

La Conselleria de Emergencias e Interior ha formado a 220 personas voluntarias de Protección Civil en los nuevos cursos impartidos por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), dirigidos a agrupaciones locales, entidades y asociaciones de voluntariado de la Comunitat Valenciana.

El conseller Juan Carlos Valderrama ha dado cuenta de estas acciones formativas durante un encuentro con agrupaciones y asociaciones de Protección Civil de Castellón celebrado en Moncofa, donde también ha anunciado la elaboración de un Libro Blanco de Agrupaciones y Asociaciones de Protección Civil, que abordará la actualización de la normativa.

Según ha explicado Valderrama, el documento también planteará líneas de mejora en la participación, un catálogo de recursos y un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

En el encuentro de Moncofa también han participado el secretario autonómico de Emergencias e Interior y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Fernando Lasheras; el director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, Andrés Balfagó; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat; y el alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós.

Además, han asistido representantes de las agrupaciones locales de Protección Civil de Castelló, Onda, Vila-real, la Vall d’Uixò, Almenara y de la Asociación de Voluntarios de Moncofa.

Otra imagen del encuentro de Valderrama con agrupaciones y asociaciones de Protección Civil de la provincia de Castellón celebrado en Moncofa. / MEDITERRÁNEO

Formación y ayudas al voluntariado

Valderrama ha destacado el papel “generoso” del voluntariado como pieza esencial del sistema de Protección Civil y ha subrayado que la Generalitat seguirá invirtiendo en formación, seguros y equipamientos.

En este sentido, la Conselleria ha presupuestado para este año 612.731,73 euros para financiar los equipamientos y seguros de los voluntarios y voluntarias.

Durante el encuentro en Moncofa, el conseller también ha entregado tres condecoraciones: a Francisco Javier Gimeno Herrero, guardia rural de Altura, por su colaboración con los servicios de intervención durante el incendio forestal de Bejís de 2022; a Miguel Ángel Fernández Flores, galardonado por más de 15 años de servicio en Protección Civil; y a Antonio Angulo Cabello (ambos de la agrupación de Vila-real) distinguido con la Medalla de Plata por más de 26 años de servicio.

Asimismo, aprovechando el acto, el Ayuntamiento de Moncofa ha rendido homenaje al jefe de Protección Civil de Moncofa, Francisco Canós, por sus más de 40 años al frente de la agrupación.