Por qué la geopolítica puede cambiar el rumbo de la industria y la cerámica de Castellón

Onda se situará en el centro del debate económico e industrial con la celebración, el próximo viernes 12 de junio, de la jornada ‘Geopolítica para entender el mundo e impulsar la competitividad’, un encuentro organizado por el Ayuntamiento de Onda y la Cámara de Comercio de Castellón.

La cita tendrá lugar en La Campaneta y estará dirigida a empresas industriales, exportadoras y logísticas, así como a fabricantes del clúster cerámico, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional, las tensiones comerciales y la transformación de los mercados globales.

La jornada analizará cómo los grandes movimientos internacionales están condicionando el presente y el futuro del tejido empresarial local. Entre los asuntos que centrarán el debate figuran la guerra de Ucrania, el pulso económico entre Estados Unidos y China, la escalada del conflicto en Oriente Medio, los nuevos aranceles y las estrategias industriales que están redefiniendo el escenario económico mundial.

En este sentido, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha subrayado: “La geopolítica ya no es algo lejano que solo afecta a los gobiernos. Hoy condiciona la energía, las exportaciones, los costes de producción o las cadenas de suministro de nuestras empresas”.

Asimismo, Ballester ha destacado la importancia de acercar este tipo de conocimiento al tejido productivo local: “Queremos que Onda siga siendo un referente industrial y para ello es fundamental acercar conocimiento estratégico y herramientas útiles a nuestras pymes y al sector cerámico”.

El encuentro en Onda sobre la nueva geopolítica mundial está organizado por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Castellón. / MEDITERRÁNEO

Geopolítica, competitividad y futuro industrial

El eje principal de la jornada será la ponencia magistral de José Ignacio Torreblanca, profesor titular de la UNED y Senior Adviser y Distinguished Policy Fellow en el European Council on Foreign Relations (ECFR), considerado uno de los principales expertos españoles en política internacional, integración europea y geopolítica económica.

Bajo el título ‘El fin del orden basado en reglas y los nuevos realineamientos globales: riesgos geopolíticos y oportunidades para Europa’, Torreblanca analizará los desafíos que afronta Europa en ámbitos como la seguridad económica, la soberanía digital, la autonomía estratégica y los acuerdos comerciales con mercados emergentes como India, Brasil, Canadá o Australia.

La sesión pondrá el foco en cómo este nuevo tablero internacional afecta directamente a sectores estratégicos para Onda y la provincia de Castellón, especialmente a la industria cerámica, la logística y las empresas exportadoras, obligadas a adaptarse a un entorno cada vez más competitivo y cambiante.

Tras la conferencia, prevista de 13.00 a 13.45 horas, se abrirá un espacio de debate con los asistentes para compartir inquietudes, analizar riesgos y detectar oportunidades empresariales en el actual contexto internacional.

La jornada finalizará con un networking pensado para favorecer el intercambio de experiencias, contactos y sinergias entre empresas, directivos e instituciones participantes.

La participación en la jornada es gratuita, aunque el aforo es limitado y las plazas se asignarán por orden de inscripción. Las personas interesadas pueden formalizar ya su inscripción a través del formulario habilitado por la organización y consultar toda la información del evento en la web municipal