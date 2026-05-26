La historia de cuatro castellonenses asesinados por los nazis que aún se recuerda en Francia

Altura ha vuelto a mirar este fin de semana hacia Francia para recuperar una de esas historias que conectan la memoria local con la gran tragedia europea del siglo XX. Una delegación del Ayuntamiento se ha desplazado hasta la villa de Arpheuilles-Saint-Priest, en el departamento francés de Allier, para participar en el homenaje anual a la familia Blasco, cuatro alturanos asesinados por los nazis el 25 de mayo de 1944.

El acto recordó a Ramón Blasco Soriano y a sus hijos Ramón Blasco Martínez, José Blasco Martínez y Manuel Blasco Martínez, una familia republicana española que, tras huir de la España franquista y rehacer su vida en Francia, acabó siendo víctima de la violencia nazi en plena Segunda Guerra Mundial. Según recoge el diccionario biográfico francés Maitron, la familia Blasco había pasado por los campos del sur de Francia antes de instalarse en Arpheuilles-Saint-Priest, donde encontró trabajo y refugio en el pequeño núcleo de Montrobert.

La delegación procedente del Alto Palancia ha estado encabezada por la alcaldesa, Rocío Ibáñez; la concejala de Memoria Democrática, Raquel García; y el cronista oficial de la villa, José Manuel López Blay. La representación municipal acudió invitada por la asociación Acomera y por el Ayuntamiento francés, en un encuentro en el que también participaron representantes institucionales de Commentry y familiares franceses y alturanos de los Blasco.

Foto de familia del homenaje anual a la familia Blasco en Arpheuilles-St-Priest, en Francia. / Mediterráneo

Un crimen en el Bois de Tigoulet

El homenaje tiene como escenario uno de los lugares que conserva la huella de aquella tragedia: el Bois de Tigoulet, donde una estela conmemorativa recuerda a los cuatro miembros de la familia. La Asociación Nacional de Antiguos Combatientes y Amigos de la Resistencia de Allier describe el monumento como una estela situada junto a la carretera D1089 y señala que, tras una búsqueda infructuosa de maquisards en el bosque, los alemanes fusilaron al padre y a sus tres hijos, a quienes identifica como leñadores españoles y republicanos muertos por Francia.

Los hechos se remontan al 25 de mayo de 1944, en los últimos meses de la ocupación alemana de Francia. De acuerdo con la reconstrucción recogida por Maitron, columnas alemanas procedentes de Montluçon se dirigieron aquella mañana hacia el Bois de Tigoulet y otras zonas próximas en busca de miembros del maquis. Al no localizar a los resistentes, la represión se cebó con civiles vinculados al entorno republicano español, entre ellos la familia Blasco.

La placa del Bois de Tigoulet recuerda a Raymond —Ramón— Blasco, de 54 años, y a sus hijos Ramón, de 26; José, de 22; y Manuel, de 19. En la relación de víctimas civiles de aquel episodio también figuran otros nombres ejecutados ese mismo día en la zona, como José de Almidos, Henri Micard y Atilano Petit.

Corona de flores para rendir homenaje a los cuatro alturanos asesinados por los nazis en 1944. / Mediterráneo

De Altura al exilio republicano

La historia de los Blasco resume el destino de miles de republicanos españoles que, tras la Guerra Civil, cruzaron la frontera francesa en busca de protección y acabaron atrapados en otra guerra. José Blasco Martínez, por ejemplo, aparece identificado por Maitron como nacido en Altura el 24 de noviembre de 1922, hijo de Ramón Blasco y Leonor Martínez, republicano español y víctima civil ejecutada el 25 de mayo de 1944 en Arpheuilles-Saint-Priest.

La trayectoria de la familia se inscribe en el exilio republicano y en la participación española en la lucha contra el nazismo. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes recuerda que, tras la derrota republicana, alrededor de medio millón de españoles huyeron a Francia en 1939 y que muchos de ellos participaron después en la Resistencia y en los combates por la liberación de Europa.

En el caso de los Blasco, la memoria familiar se ha mantenido viva a ambos lados de los Pirineos. En Francia, Acomera honra cada año a Ramón Blasco y a sus tres hijos ejecutados por los nazis en el Bois de Tigoulet. En Altura, el Ayuntamiento ha querido sumarse de nuevo a ese recuerdo como un gesto de reconocimiento hacia unos vecinos cuya historia forma parte de la memoria democrática del municipio.

La alcaldesa, Rocío Ibáñez, encabezó la delegación de Altura en la localidad francesa. / Mediterráneo

Un homenaje con presencia alturana

Durante la visita, la representación municipal acompañó a los familiares franceses y alturanos de Ramón Blasco Soriano, Ramón Blasco Martínez, José Blasco Martínez y Manuel Blasco Martínez en un acto de recuerdo, homenaje y reconocimiento. El Ayuntamiento ha destacado el carácter emotivo de la conmemoración y la importancia de mantener vivo el vínculo entre Altura y Arpheuilles-Saint-Priest a través de la memoria de esta familia.

Desde el consistorio se ha subrayado que la participación en el homenaje reafirma el compromiso municipal con la memoria democrática, la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento a quienes lucharon contra el fascismo y la intolerancia. Una reivindicación que, ocho décadas después, sigue teniendo un fuerte componente local: la historia de la familia Blasco no solo pertenece a la memoria de la Resistencia francesa, sino también a la de Altura.

El recuerdo anual en Francia convierte aquel crimen de 1944 en una lección compartida contra el olvido. En el Bois de Tigoulet, los nombres de Ramón, Ramón, José y Manuel Blasco permanecen inscritos como testimonio de una familia que huyó de una dictadura y acabó pagando con su vida el precio de la barbarie nazi. Para Altura, su homenaje es también una forma de devolver al presente la historia de cuatro vecinos cuya memoria cruzó fronteras, pero nunca dejó de pertenecer al pueblo.