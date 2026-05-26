Un instituto de Castellón gana un premio nacional con un proyecto para combatir la cal con imanes

El talento joven de Castellón ha brillado en la octava edición del Certamen Tecnológico Efigy de Fundación Naturgy. El IES Jérica-Viver, de Jérica, ha sido reconocido con el premio al Proyecto mejor comunicado por su propuesta Adiós a la cal con un imán, un estudio experimental centrado en la reducción de las incrustaciones calcáreas mediante el uso de campos magnéticos.

El proyecto del instituto castellonense ha sido uno de los galardonados en esta iniciativa educativa, con la que Fundación Naturgy busca impulsar las vocaciones científicas y tecnológicas entre el alumnado de Secundaria y fomentar la conciencia sobre los retos de la transición energética. En esta edición han participado más de 3.000 estudiantes de 3º y 4º de ESO de 35 centros educativos de toda España, que han presentado un total de 102 proyectos orientados a mejorar el planeta a través de la eficiencia energética y la sostenibilidad.

La propuesta del IES Jérica-Viver ha destacado no solo por su planteamiento experimental, sino también por la capacidad del alumnado para explicar y defender una solución vinculada a un problema cotidiano: la acumulación de cal en instalaciones y conducciones. Su trabajo plantea estudiar cómo los campos magnéticos pueden contribuir a reducir estas incrustaciones, una línea de investigación con posibles aplicaciones en el ahorro de recursos y la mejora de la eficiencia.

Ganadores y jurado del VIII Certamen Tecnológico Efigy. / Mediterráneo

Otros premios

El certamen también ha reconocido otros proyectos llegados desde distintos puntos del país. El premio al Proyecto más realizable ha sido para EnergyFence, del Institut Roquetes, en Tarragona, por un sistema eólico modular fabricado con impresión 3D a partir de plástico. Por su parte, el premio al Proyecto más innovador ha recaído en el Colegio San Agustín de Calahorra, en La Rioja, con Ebro verde agrofotovoltaico, una iniciativa que combina agricultura, generación fotovoltaica y valorización de residuos agrícolas en un modelo circular.

Además, el Colegio Salesiano Santo Ángel de Avilés ha recibido el accésit al Proyecto mejor comunicado por Speaking Nature, centrado en la monitorización de la calidad del aire urbano mediante sensores de bajo coste y visualización accesible de datos ambientales.

La edición de este año ha incluido también dos menciones especiales. La Mención especial María del Rosario Heras ha sido para el Colegio San Agustín de Calahorra por Palas verdes, un proyecto sobre la fabricación de palas sostenibles para mini-aerogeneradores urbanos a partir de residuos reciclados. La Mención especial Ciudad de las Artes y las Ciencias ha recaído en el IES Profesor Martín Miranda, de San Cristóbal de La Laguna, por AgroFlare, un sistema autónomo para la detección temprana de incendios forestales basado en sensores ambientales y energías renovables.

La directora general de Fundación Naturgy, María Eugenia Coronado, ha destacado que el certamen demuestra “el enorme potencial del talento joven” para contribuir a los grandes desafíos actuales. Según ha señalado, proyectos como los premiados permiten al alumnado adquirir conocimientos técnicos, pero también desarrollar una mirada crítica, creativa y comprometida con un modelo energético más sostenible.

La gala, conducida por el speaker Sergi Grimau, se ha celebrado por primera vez fuera de Madrid. La final ha tenido lugar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, dentro del programa Sumando Energías por Valencia, con el que Fundación Naturgy contribuye a la recuperación de las zonas afectadas por la DANA de 2024.

Con esta nueva edición, el Certamen Tecnológico Efigy consolida su papel como escaparate del talento joven y como espacio para acercar la innovación, la energía y la sostenibilidad a las aulas. Las propuestas presentadas han abordado ámbitos como la calidad del aire, la movilidad sostenible, las nuevas tecnologías energéticas, la eficiencia en entornos vulnerables y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.