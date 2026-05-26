3,8 millones para eliminar un paso estrecho y peligroso bajo las vías del tren en un pueblo de Castellón

La Generalitat inicia esta semana las obras de emergencia para la remodelación del paso inferior de la carretera CV-195 bajo la línea férrea Sagunto-Teruel, en el término municipal de Caudiel, con una inversión global de 3.816.000 euros y un plazo estimado de ejecución de cuatro meses.

La actuación, impulsada por la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, permitirá sustituir la actual infraestructura, que presenta graves limitaciones de anchura y altura y supone un riesgo para la seguridad vial y ferroviaria.

No cumple la normativa vigente

El actual paso inferior, situado en el punto kilométrico 2+470 de la CV-195, dispone de un gálibo vertical de 4,2 metros y una anchura libre aproximada de 5 metros, unas dimensiones inferiores a las establecidas en la normativa vigente. Esta situación obliga a eliminar los arcenes y la línea divisoria de carriles, además de impedir el cruce simultáneo de vehículos.

Asimismo, los informes técnicos de Adif han detectado impactos y deterioros en distintos elementos estructurales provocados por el roce de vehículos, circunstancia que podría comprometer la estabilidad de la infraestructura y afectar a la seguridad del tráfico ferroviario.

En este sentido, la Generalitat ha declarado la actuación de emergencia ante el riesgo de afección estructural y la necesidad de garantizar un acceso seguro a Caudiel, ya que la CV-195 constituye la principal conexión de la población con las principales vías de comunicación de la zona.

Nuevo paso inferior

Las obras, que se desarrollan coincidiendo con la remodelación de la línea ferroviaria, permitirán construir un nuevo paso inferior al oeste del actual, con mayores dimensiones y adaptado a la normativa vigente. La nueva infraestructura contará con un gálibo vertical de 5,30 metros y un gálibo horizontal de 10 metros, con dos carriles de circulación y arcenes laterales.

Además de la ejecución de la nueva estructura, los trabajos incluyen actuaciones topográficas y geotécnicas, desmontaje y montaje de la vía férrea, acondicionamiento del trazado de la carretera, drenaje, firme, señalización y conexión con la actual CV-195.

La intervención se ejecutará aprovechando la interrupción temporal del tráfico ferroviario en la línea Sagunto-Teruel por las obras de modernización que desarrolla Adif, cuya reapertura está prevista a partir del 1 de septiembre.