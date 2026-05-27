L'Alcora y Facsa ponen sensores al agua para anticipar averías, ahorrar energía y vigilar la red en tiempo real

El Ayuntamiento de l’Alcora y Facsa han finalizado los trabajos de digitalización del ciclo urbano del agua en el municipio, una actuación que permitirá conocer en tiempo real el estado de las infraestructuras hidráulicas y mejorar la gestión diaria del servicio.

La implantación de estas soluciones tecnológicas supondrá beneficios directos para el municipio, al facilitar un control más preciso de la red de abastecimiento y saneamiento, anticipar posibles incidencias, reducir tiempos de respuesta ante averías, mejorar la eficiencia en el uso del agua y optimizar el consumo energético de las instalaciones. Todo ello contribuirá a prestar un servicio más sostenible y adaptado a las necesidades actuales de l’Alcora.

El alcalde, Samuel Falomir, ha visitado las actuaciones junto al director del área de Abastecimiento de Facsa, Pascual Maximino; el subdirector de Explotaciones de Abastecimiento, Ignacio Aparici; y el jefe del servicio en l’Alcora, Manuel Ortiz, para conocer de primera mano las soluciones tecnológicas implantadas en la red municipal.

Otra foto de la visita a los trabajos ya finalizados. / Mediterráneo

Durante la visita, Falomir ha destacado que “este proyecto supone un avance importante para l’Alcora, porque nos permite contar con más información sobre una infraestructura esencial para el día a día del municipio”. En este sentido, ha subrayado que “tener una red más controlada y monitorizada nos ayuda a ser más eficientes, anticiparnos a posibles incidencias y seguir mejorando el servicio que prestamos a la ciudadanía”.

El proyecto, ejecutado en poco más de tres meses, ha incluido la instalación de puntos de control de calidad del agua en continuo, sensores de presión en distintos sectores de la red de abastecimiento y sensores de nivel en las captaciones. Estos sistemas permitirán disponer de información actualizada sobre parámetros clave del servicio, lo que facilitará una toma de decisiones más rápida y precisa.

Además, se han incorporado analizadores de red para monitorizar el consumo energético de las instalaciones y limnímetros en la red de alcantarillado, que permitirán mejorar el conocimiento del sistema de saneamiento y la cuantificación de vertidos. Esta información será especialmente útil para planificar futuras actuaciones, priorizar inversiones y reforzar la capacidad de respuesta del servicio municipal.

La actuación, adjudicada a Facsa por un importe de 263.280,52 euros, se enmarca en el PERTE de digitalización del ciclo del agua impulsado por la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca. Además, la ejecución de los trabajos ha incorporado criterios de sostenibilidad, priorizando el uso de vehículos de cero emisiones en las tareas desarrolladas sobre el terreno.

Mejora continua del servicio

Esta actuación se suma a la estrategia de mejora continua que el Ayuntamiento de l’Alcora viene impulsando en colaboración con Facsa para reforzar la eficiencia y fiabilidad de sus infraestructuras hidráulicas. En los últimos años, el municipio ya ha avanzado en la implantación de sistemas de telelectura, principalmente en zonas industriales, y mantiene una línea constante de renovación de la red de abastecimiento mediante la sustitución progresiva de conducciones antiguas en distintas actuaciones de mejora urbana.

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Asimismo, l’Alcora mantiene una línea constante de renovación de la red de abastecimiento mediante la sustitución progresiva de conducciones antiguas en distintas actuaciones de mejora urbana. La combinación de estas intervenciones con la nueva monitorización en tiempo real permitirá al municipio avanzar hacia una gestión del agua más preventiva, eficiente y preparada para afrontar retos como la sequía, el envejecimiento de las infraestructuras o el incremento de la demanda en determinados puntos de la red.