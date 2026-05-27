Italia protagoniza la décima edición de las Convivencias Cerámicas de Onda con expertas invitadas

Onda continúa desvelando los nombres propios de la décima edición de las Convivencias Cerámicas, que se celebrarán del 24 al 28 de junio en el Museu del Taulell Manolo Safont y que este año tendrán a Italia como país invitado. La organización ha anunciado que la artista italiana Veronica Fabrozzo será la creadora encargada de dirigir el gran mural colectivo de esta edición, uno de los principales atractivos de una cita ya consolidada como referente nacional e internacional del muralismo cerámico contemporáneo.

Además, el Ayuntamiento ha confirmado que todas las plazas ofertadas para participar en las convivencias se han cubierto semanas antes de su celebración, reafirmando el creciente interés y proyección de este encuentro artístico y cultural.

En este sentido, el concejal de Cultura de Onda, Daniel Álvaro, ha destacado que las Convivencias Cerámicas “representan una de las propuestas culturales más singulares y reconocidas de Onda, capaces de atraer talento, creatividad y visitantes en torno a nuestra tradición cerámica”. Asimismo, ha añadido: “Alcanzar la décima edición con todas las plazas completas demuestra el prestigio y la consolidación de este proyecto”.

Arte colectivo y proyección internacional

Veronica Fabrozzo, fundadora del proyecto Ars Melusina, es reconocida por su trabajo vinculado a la experimentación cerámica, el arte mural y la reinterpretación contemporánea de técnicas artesanales tradicionales. Durante las convivencias liderará el proceso creativo de un mural colectivo que se desarrollará junto a participantes, artistas y asistentes siguiendo el espíritu colaborativo que define este encuentro desde sus inicios.

Su propuesta artística destaca por entrelazar narración visual, tradición y contemporaneidad, convirtiendo el proceso creativo en una experiencia compartida y abierta al intercambio cultural. El mural resultante pasará a formar parte del patrimonio artístico vinculado a las Convivencias Cerámicas de Onda.

Italia, país invitado

La edición de 2026 reforzará además su dimensión internacional con la participación de destacadas especialistas italianas vinculadas al estudio, conservación y difusión de la cerámica histórica y el diseño contemporáneo. Entre ellas figuran la Dra. Vittoria Nassi, curadora del Museo de Cerámica de Montelupo, y la Dra. Marina Vignozzi, curadora del Archivo Bitossi.

Ambas ofrecerán una charla centrada en la tradición cerámica italiana y en figuras fundamentales del diseño y la cerámica contemporánea como Aldo Londi y Ettore Sottsass, referentes internacionales en el ámbito creativo y artístico.

El programa de las X Convivencias Cerámicas incluirá también talleres experimentales, demostraciones técnicas, sesiones PechaKucha, actividades culturales, cocciones en directo y nuevas experiencias vinculadas al espacio ON FIRE y a la ya consolidada Mascletà Cerámica.