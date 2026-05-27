Benicàssim acoge el tardeo solidario del año: música en directo y gastronomía para consolidar el 'supermercado sin dinero' de Castellón

El próximo 6 de junio, organizado por el club Rotary Castellón – Costa Azahar, tendrá lugar el evento solidario para recaudar fondos a favor del proyecto de consolidación del Carro Solidario Castellón creado por el Banco de Alimentos de Castellón, un evento al que están invitadas todas las personas que quieran participar, acercarse y disfrutar de una tarde diferente y solidaria.

Como explica Ignacio López-Lapuente, presidente del club Rotary Castellón – Costa Azahar, “la respuesta de empresas patrocinando el evento y de la ciudadanía de Castellón adquiriendo entradas o colaborando en la fila cero está resultando un claro ejemplo de la enorme solidaridad de toda nuestra provincia con las familias que necesitan este importante apoyo que se brinda a través del Banco de Alimentos de Castellón”.

El evento cuenta con la colaboración de empresas tan señaladas como Iberdrola, Porcelanosa, Soluciones 480, Simetría, Caixalmassora, Caixaonda, Carmelitano, Citroën Garage Castellón, Declarando, Maquiver, Nealis Tech, Palasiet o Workspace, entre otras muchas. Conforme explican desde el club Rotary, el sábado día 6 de junio, a partir de las 16.30 horas, tendrá lugar en el patio del edificio de Bodegas Carmelitano de Benicàssim (entrada por calle Antonio Puerto) un tardeo con intervención de grupos musicales como Simago Lemons y Dustin, así como DJ Iván Acapulpo. La entrada, que incluye consumición y también un donativo a favor del proyecto, tiene un precio de diez euros, y con su compra se colabora en la consolidación del proyecto Carro Solidario Castellón.

Con la inauguración por la S.M. la Reina Sofía, el día 27 de mayo, del Carro Solidario Castellón situado en las instalaciones del Banco de Alimentos de Castellón, se produce la puesta en marcha del supermercado que representa el Carro Solidario Castellón. Según indica Santiago Miralles, presidente del Banco de Alimentos de Castellón “Es un proyecto que requiere de múltiples apoyos y de una aportación económica importante, para atender todos los gastos e inversión asumida con esta puesta en marcha, y los que se han de afrontar para consolidar el proyecto de forma indefinida. La ayuda de empresas y particulares que el club Rotary Castellón – Costa Azahar ha canalizado está resultando crucial para poder ver hecho realidad el proyecto del Carro Solidario Castellón”.

En la provincia de Castellón, cerca de 21.000 personas se benefician de la ayuda alimentaria que proporciona el Banco de Alimentos de Castellón. Solo en la ciudad de Castellón, casi 9.000 personas. El Carro Solidario Castellón busca cubrir el déficit creado por el progresivo cierre de puntos colaboradores de entrega de alimentos, mediante la creación de un supermercado solidario en las instalaciones del Banco de Alimentos de Castellón, que permita a las familias beneficiarias acercarse para recibir los alimentos que necesitan, de manera eficiente y personalizada, relevando así a la red de entidades benéficas que ya no dan abasto para esta labor.

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Con el proyecto del Carro Solidario Castellón se crea un innovador sistema de canje por puntos, sin dinero, que convierte el espacio físico proyectado en una auténtica tienda solidaria. Las familias acuden a este peculiar supermercado, eligen los productos que realmente necesitan y consumen, y los canjean por los puntos que se les asignan mensualmente. Un modelo que respeta la autonomía personal, fomenta la gestión responsable del consumo familiar y reduce de forma significativa el desperdicio alimentario.