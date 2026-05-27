Burriana traza la hoja de ruta para redefinir el futuro del PAI Sant Gregori

El futuro del PAI Sant Gregori entra en una nueva fase administrativa y técnica. El Ayuntamiento de Burriana ha mantenido la primera reunión de trabajo con la empresa adjudicataria encargada de redactar el nuevo proyecto urbanístico del sector, una toma de contacto que marca el inicio de la revisión del planeamiento bajo el nuevo modelo de gestión directa municipal.

El encuentro ha reunido a representantes de Comaypa, mercantil adjudicataria del servicio, técnicos municipales del área de Urbanismo y responsables políticos del consistorio con el objetivo de coordinar la entrega de toda la documentación acumulada del expediente y comenzar a definir el calendario de trabajo de esta nueva etapa.

Además, el Ayuntamiento prevé convocar una reunión informativa el próximo 25 de junio con los propietarios afectados para explicar el estado actual del programa, el desarrollo previsto de los trabajos técnicos y las diferentes posibilidades existentes para quienes deseen continuar vinculados al proyecto o desprenderse de sus parcelas antes de una eventual ejecución futura.

En la reunión también se abordará la situación del Pativel. La Generalitat Valenciana aceptó recientemente el recurso presentado por el consistorio y acordó paralizar temporalmente la aplicación de los plazos del plan territorial en el sector, una medida que permite mantener abierto el proceso de modificación del Plan Parcial mientras se tramita la conservación y musealización de la villa marítima romana descubierta en la zona.

Cabe recordar que Las excavaciones han revelado una villa romana marítima situada en un enclave de más de 15.000 m², cuyo valor histórico ha llevado al Ayuntamiento y al Museo Arqueológico a trabajar en su futura musealización y puesta en valor dentro del propio desarrollo urbanístico.

Imagen del encuentro celebrado en el Ayuntamiento para abordar los siguientes pasos para actival el PAI Sant Gregori. / MEDITERRÁNEO

Devolución de las cuotas

Otro de los puntos será la devolución de las cuotas urbanísticas. El Ayuntamiento ya ha consignado más de 8,5 millones de euros para iniciar los expedientes individualizados destinados a restituir las cantidades cobradas correspondientes a distintas cuotas de urbanización.

Durante la reunión técnica también se abordaron cuestiones relacionadas con las futuras necesidades de infraestructuras del ámbito, como el suministro eléctrico o el uso de agua regenerada para riego. Estos estudios servirán de base para que la empresa defina técnicamente el proyecto general que permitirá a la Dirección General de Costas ejecutar las obras de regeneración necesarias en el frente marítimo.

El alcalde, Jorge Monferrer, ha señalado que el proceso debe desarrollarse “con transparencia, rigor y cercanía con los afectados”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Mario Trullén, ha destacado que esta nueva etapa se centrará en el trabajo “técnico y jurídico” del expediente.