Intensificarán la vigilancia
Controles en el mercado ambulante de Nules para evitar la venta de fruta robada y proteger a los agricultores
El Ayuntamiento revisará la procedencia de productos y hortalizas para frenar los robos en el campo
El Ayuntamiento de Nules pone en marcha una nueva medida para intentar cortar el camino a la fruta y la verdura robada antes de que pueda llegar a los puestos de venta. La iniciativa consiste en controlar la procedencia de los productos que se venden en el mercado ambulante, con el objetivo de proteger especialmente al pequeño agricultor.
La intervención ha comenzado este miércoles con la presencia de agentes de la Policía Local y del concejal de Agricultura, César Estañol, que han recorrido diferentes paradas de fruta y verdura para comprobar que los productos tenían un origen legítimo. La intención del consistorio es que estos controles no sean algo puntual, sino que se repitan de forma periódica.
Desde el Ayuntamiento explican que la medida busca dificultar la salida al mercado de productos sustraídos en los campos del término municipal. Según ha señalado Estañol, “queremos proteger al pequeño agricultor que durante todo el año trabaja sus cultivos y que, en muchas ocasiones, sufre robos que le provocan importantes pérdidas económicas”.
Robos en plantaciones de melones
La preocupación no es nueva. Desde la Concejalía de Agricultura recuerdan que el año pasado se registraron varios robos en plantaciones de melones, principalmente, aunque también en otros cultivos de frutas y hortalizas de la zona de la marjalería de Nules. Este año, además, ya se ha detectado algún hurto, por lo que el consistorio quiere actuar antes de que el problema vaya a más.
“Con esta medida pretendemos dificultar la salida del producto y reducir los robos en nuestros campos”, ha remarcado el edil del área.
El Ayuntamiento de Nules también ha lanzado un llamamiento al resto de municipios de la Plana para que impulsen iniciativas similares. El objetivo, según el concejal, es cerrar el paso a la venta de fruta y hortalizas robadas y reforzar la defensa del pequeño agricultor en toda la comarca.
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