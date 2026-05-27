La Vall vuelve a licitar las obras para culminar el ayuntamiento por dos millones más tras rescindir el primer contrato

Los trámites para reactivar las obras de rehabilitación y ampliación del edificio del ayuntamiento de la Vall d'Uixó ya están en marcha. La plataforma de contratación del Estado ha publicado las bases de la nueva licitación, la segunda, un paso legal inevitable después de haber rescindido el contrato con la anterior adjudicataria por incumplimiento. Así se han podido evitar los problemas legales, pero no el retraso en la ejecución y el encarecimiento de la obra en unos dos millones de euros.

Que los trabajos estaban parados era una obviedad a la vista de la ciudadanía, que reconocía el equipo de gobierno y denunciaba la oposición. Tal y como señaló en su momento la alcaldesa, Tania Baños, y se explicó en el último pleno, la constructora que se quedó con la primera licitación no cumplió sus compromisos, «cuando estábamos a pocos meses de que finalizara el plazo previsto en el contrato, solo había ejecutado el 28% de la obra».

Que haya tenido que transcurrir tanto tiempo para iniciar la nueva licitación, lo que atrasa de manera considerable la ejecución de un proyecto dependiente de una subvención de fondos europeos que debería justificarse dentro del 2026, es una cuestión legal. Baños remarca que «existe una ley que establece unos procedimientos que no se pueden saltar», porque de lo contrario se podría incurrir en responsabilidades públicas.

Al comprobar que la constructora no iba a cumplir con el compromiso adquirido, el consistorio, para fundamentar la decisión de rescindir el contrato, tuvo que elaborar informes técnicos, jurídicos y administrativos, además de «abrir un expediente en el que se le dio la oportunidad a la empresa de subsanar la situación y presentar alegaciones», y todo ello regido por unos plazos legales que han demorado «más de lo deseable» las obras. Baños incide en que «no se trataba de querer o no querer que vaya lento, así es como funcionan las instituciones públicas».

¿Subvención en riesgo?

La nueva licitación evidencia otra cuestión: la reforma y ampliación del ayuntamiento se ha encarecido. El presupuesto inicial era de 3,5 millones de euros. El que se contempla para la reactivación y finalización de las obras supera los cinco millones a pagar en dos años, a razón de cerca de 379.000 euros en el 2026 y algo más de 4,6 millones en el 2027. Para hacer esta modificación posible, se ha solicitado una prórroga al Ministerio de Vivienda para justificar la subvención, y según fuentes municipales, ha sido concedida.

Ese considerable incremento de la inversión se debe a la actualización de los precios, pero también a los imprevistos que han obligado a modificar el proyecto de ejecución. La alcaldesa ya precisó en el pleno, a preguntas de la oposición sobre esta cuestión, que «han aparecido problemas estructurales en el edificio de la antigua sede de la Schola Cantorum».

Baños ha remarcado que «el Ayuntamiento no puede adjudicar las obras a quien quiera, ni tampoco puede contratar a la empresa que quedó en segundo lugar en la primera licitación «porque el proyecto se ha modificado y la ley obliga a licitar de nuevo».

Considera esta incidencia y la respuesta que ha dado el equipo de gobierno «dar un paso atrás para que las obras den un paso adelante». Sí que ha defendido que la gestión municipal ha sido «valiente» y que la adjudicación se ha gestionado por vía de urgencia para reducir los plazos tanto como sea posible.

Cómo podía afectar este retraso a la justificación de la subvención era una de las cuestiones que había denunciado la oposición y así quedó patente en el último pleno. Sobre este tema, Tania Baños fue contundente al indicar que solo habría un responsable si algo sucediera en ese sentido, «el Ayuntamiento ha cumplido, adjudicamos en tiempo y forma, quién no lo ha hecho ha sido la empresa».

Las constructoras que quieran optar a completar esta obra tienen menos de un mes para presentar sus ofertas. El plazo establecido para el nuevo contrato es de 15 meses.