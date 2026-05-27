Orpesa aprueba al borde de junio unas cuentas de 24,7 millones y deja las grandes inversiones para el remanente

El Ayuntamiento de Orpesa aprobó este miércoles en pleno extraordinario el presupuesto municipal del 2026, que asciende a 24.789.096,68 euros, muy similar al del ejercicio anterior (apenas 6.000 euros superior). Las cuentas salieron adelante con los votos favorables del equipo de gobierno formado por PP, Vox y Ciudadanos, mientras PSPV y Compromís votaron en contra tras criticar la falta de inversiones y el retraso en la tramitación.

El documento económico llega cuando el año ya encara junio, una situación inédita en los últimos ejercicios en Orpesa, donde tradicionalmente el presupuesto quedaba aprobado a finales del año anterior. Todo parece indicar que la inestabilidad en el área económica y la falta de continuidad en puestos clave como Intervención y Tesorería, han propiciado que se retrase el procedimiento, después de que el consistorio haya tenido hasta tres interventores distintos en los últimos años antes de estabilizar finalmente la plaza con un funcionario titular incorporado hace apenas unos meses.

El alcalde y concejal de Hacienda, Rafael Albert, defendió durante la sesión que el Ayuntamiento ha seguido funcionando “perfectamente” con el presupuesto prorrogado y aseguró que el nuevo documento económico permite garantizar los servicios municipales y mantener el equilibrio entre ingresos y gastos.

El grueso de las cuentas vuelve a concentrarse en el funcionamiento ordinario del consistorio. El capítulo de personal ronda los 9 millones de euros, mientras que cerca de 13 millones se destinan a bienes corrientes y servicios vinculados a contratos ya licitados o en marcha, como limpieza, residuos, transporte público o mantenimiento de instalaciones municipales.

Inversiones pendientes del remanente

Uno de los puntos que más debate generó fue el capítulo de inversiones, que inicialmente contempla 405.200 euros. La mayor parte de esta cantidad queda vinculada a la nueva fase del plan de accesibilidad urbana, una actuación que cuenta con una subvención de 313.700 euros de la Diputación de Castellón a través del Plan Impulsa y que el Ayuntamiento debe consignar en el presupuesto para poder tramitar la ayuda.

El proyecto completo supera el millón de euros y permitirá renovar aceras deterioradas, reparar calzadas y ejecutar rebajes para mejorar la accesibilidad tanto en el casco urbano como en urbanizaciones. El gobierno municipal prevé completar la aportación necesaria mediante una próxima modificación de créditos con cargo al remanente, donde también incorporará otras obras que no han podido entrar en el presupuesto inicial.

La vicealcaldesa, Araceli de Moya, avanzó además que el gobierno municipal ya trabaja en una modificación presupuestaria con cargo al remanente que llevará “en escasas semanas” a pleno nuevas inversiones y obras de mayor calado. Entre ellas citó la aportación municipal necesaria para completar el gran proyecto de accesibilidad, actuaciones en la calle de los Naranjos o la fase 4 de las canalizaciones de agua potable en Torre Bellver.

La edila insistió en que el presupuesto ordinario llega “muy condicionado” por todos los contratos y compromisos económicos ya existentes, por lo que el margen de maniobra resulta reducido hasta incorporar posteriormente el remanente. El año pasado, según recordó, el Ayuntamiento aprobó una modificación cercana a los 17 millones de euros.

La oposición critica la falta de proyectos

PSPV y Compromís centraron sus críticas en el retraso del presupuesto y en la escasa inversión incluida inicialmente en las cuentas. La portavoz socialista, María Jiménez, aseguró que el documento llega “tarde, sin consenso y sin ambición” y lamentó que “Orpesa tendrá cero euros en inversiones en 2026” más allá del proyecto subvencionado por Diputación.

Desde Compromís también cuestionaron la falta de personal municipal y criticaron que el Ayuntamiento siga arrastrando problemas en pagos y gestión administrativa.

Albert respondió defendiendo que el consistorio podría haber continuado todo el año con el presupuesto prorrogado, pero optó por aprobar unas nuevas cuentas pese a las dificultades administrativas. Y también recordó que las inversiones más importantes se incorporarán posteriormente mediante remanentes, como ya ocurrió en ejercicios anteriores.

Las nuevas cuentas incluyen también una partida de 85.000 euros para ayudas sociales de emergencia y consignan fondos para el pago de subvenciones pendientes a asociaciones y Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) del municipio.