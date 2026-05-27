Orpesa estrena nueva imagen en Morro de Gos: así luce ya su paseo marítimo

Orpesa estrena una nueva imagen en el paseo marítimo de Morro de Gos tras la finalización de las obras de mejora impulsadas por el Ayuntamiento en uno de los espacios más transitados y emblemáticos de su litoral. La actuación ha permitido renovar la estética del entorno, reforzar la accesibilidad a la arena y reparar numerosos elementos deteriorados por el paso del tiempo, el uso y los temporales.

La intervención, ejecutada con una inversión cercana a los 48.000 euros, ha transformado la imagen del paseo con una actuación centrada tanto en la funcionalidad como en la integración visual de todos sus elementos. La concejala de Playas, Isabel Moya, destaca que el objetivo ha sido “eliminar el ruido visual” mediante la unificación cromática de las velas, jardineras y elementos decorativos de hormigón.

Todos estos elementos presentan ahora una misma tonalidad, inspirada en el color del mar y adaptada a las baldosas existentes en el paseo marítimo. Además, se han incorporado figuras marinas de acero inoxidable en cada una de las bajadas a la playa para facilitar su identificación.

Moya explica que esta medida también mejora la accesibilidad y la orientación de vecinos y visitantes, especialmente de personas mayores, familias y niños. “Los niños pequeños ya no tendrán que decir la vela azul o la vela roja, sino que podrán identificar perfectamente la bajada del pulpo o de cada elemento marino”, señala.

Todos los elementos presentan ahora una misma tonalidad, inspirada en el color del mar. / Eva Bellido

Accesos más seguros

Las obras empezaron en octubre del 2025, tal y como anunció el Ayuntamiento a través de sus redes sociales:

Publicación del Ayuntamiento de Orpesa en su Facebook

Uno de los aspectos más destacados de la actuación ha sido la mejora de los accesos a la arena. El Ayuntamiento ha sustituido los antiguos pasamanos por nuevas estructuras de acero inoxidable que ahora llegan hasta la misma playa, una demanda especialmente repetida por las personas mayores.

La regresión de la playa había provocado que los últimos escalones quedaran sin apoyo lateral, generando inseguridad entre muchos usuarios. “Era una cosa que nos pedía muchísimo la gente mayor”, asegura la edil de Playas.

Además, el consistorio ha repuesto dos rampas de acceso adaptado y rodado a la playa que desaparecieron tras el paso del temporal Gloria, en enero del 2020, y que no habían vuelto a instalarse hasta ahora.

La actuación también ha incluido la reparación de elementos de hormigón dañados. / Eva Bellido

La actuación también ha incluido la reparación de elementos de hormigón dañados, la reposición de baldosas desprendidas, el cambio de fuentes deterioradas y la renovación del mobiliario urbano, con bancos unificados en dos únicos modelos para dar una imagen más ordenada y homogénea al paseo.

Nueva vegetación

Entre las mejoras ejecutadas figura también la plantación de nueva vegetación en jardineras distribuidas por el paseo marítimo, aunque parte de estas plantas ya han sufrido actos vandálicos apenas unos días después de su colocación.

“Lamentablemente ya hemos sufrido actos de vandalismo porque han robado mucha de la vegetación plantada, algo que no entenderé nunca y lamento muchísimo”, afirma.

La edila considera que la inversión “ha estado muy bien utilizada” y subraya que el objetivo era modernizar, ordenar y dignificar uno de los enclaves más frecuentados tanto por vecinos como por turistas durante todo el año.

Aporte récord de arena

La renovación del paseo marítimo coincide además con la gran aportación de arena que el Ayuntamiento está ejecutando estos días en las playas de Morro de Gos y Amplàries, una actuación considerada histórica por el volumen movilizado y por el objetivo de recuperar anchura antes del verano.

Los trabajos contemplan el traslado de alrededor de 24.000 m3 de arena, una cifra muy superior a la de años anteriores y que busca paliar los efectos de la regresión litoral en algunos de los tramos más castigados de la costa de Orpesa. Del total, alrededor de 15.000 corresponden a trabajos de Costas con arena procedentes de playas externas a Orpesa, que son los que se están realizando en la avtualidad; y el resto serán propios del municipio, con los excedentes del Retor (gracias al Puerto Deportivo) y del río Chinchilla.