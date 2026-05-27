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Proyecto enquistado durante más de 20 años

De párking provisional a nuevo barrio: Benicarló inicia las obras para urbanizar un solar y crear 250 viviendas

La primera intervención en el PRI San Isidro estará terminada a principios de 2027 y permitirá transformar los terrenos de la antigua cooperativa agrícola, donde también proyectan tres plazas y un vial peatonal

Las máquinas ya han empezado a trabajar para urbanizar el solar de la antigua cooperativa en Benicarló.

Las máquinas ya han empezado a trabajar para urbanizar el solar de la antigua cooperativa en Benicarló. / Mediterráneo

Alba Boix

Benicarló

El Ayuntamiento de Benicarló da un paso decisivo para desbloquear uno de los proyectos urbanísticos más esperados del municipio: el desarrollo del PRI San Isidro, situado en los terrenos de la antigua cooperativa agrícola. El concejal de Urbanismo, Borja Castell, ha presentado el proyecto de urbanización, cuyas obras ya han comenzado y cuentan con un plazo de ejecución estimado de siete meses.

El proyecto se ha impulsado tras la firma, a finales de febrero, de un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la promotora Solvia, que permitirá urbanizar todo el solar.

Según ha explicado el edil, “el proyecto cuenta con el visto bueno de los servicios técnicos municipales y la previsión es que los trabajos concluyan entre finales de este año e inicios del próximo”.

“El proyecto llevaba más de 20 años bloqueado”, ha señalado el edil, quien ha destacado que “el actual equipo de gobierno retomó las conversaciones con la urbanizadora para reactivar una actuación que considera estratégica para el crecimiento de la ciudad”.

El concejal de Urbanismo, Borja Castell, ha presentado los detalles de las orbas de urbanización.

El concejal de Urbanismo, Borja Castell, ha presentado los detalles de las orbas de urbanización. / Alba Boix

Un PRI, siglas de plan de reforma interior, es un instrumento urbanístico que permite ordenar o reordenar un ámbito ya integrado en la ciudad para prepararlo y dotarlo de las condiciones necesarias para que sea habitable, funcional y plenamente urbanizado.

En este caso, los trabajos de urbanización contemplan la creación de un nuevo vial peatonal que conectará la calle Alcalá de Xivert con la avenida Maestrat. Esta nueva vía recibirá el nombre de Loas de Sant Antoni, una denominación que ya figura en el registro y en el catastro municipal. Además, el plan incluye la construcción de tres plazas ajardinadas y abiertas al público.

Una vez finalizada la urbanización del solar, la promotora iniciará la construcción de viviendas. La previsión es levantar alrededor de 250 nuevos inmuebles residenciales en una zona que hasta ahora funcionaba como aparcamiento provisional.

Plano de la zona de actuación.

Plano de la zona de actuación. / Mediterráneo

1,5 millones de euros

El coste de urbanización asciende a 1,5 millones de euros e incluirá todas las infraestructuras necesarias, como alumbrado público, alcantarillado, canalizaciones y mobiliario urbano.

Las empresas concesionarias de jardinería y limpieza viaria del consistorio asumirán ahora también el mantenimiento de los nuevos espacios públicos.

Desde el Ayuntamiento aseguran que “se está realizando un seguimiento continuo de los trabajos, que han comenzado con el acondicionamiento y desbroce del solar”.

Castell ha defendido que la voluntad del gobierno municipal es “hacer crecer Benicarló urbanísticamente y apoyar el desarrollo de vivienda”, especialmente ante la actual problemática de acceso a la vivienda tanto en el municipio como en el conjunto de España.

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El concejal también ha explicado que el Ayuntamiento mantiene negociaciones con Iberdrola para integrar un edificio de la compañía eléctrica, ubicado dentro del solar, en el mismo ámbito del PAI.

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