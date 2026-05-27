Un pequeño pueblo de Castellón recupera la tienda de toda la vida

En muchos pueblos pequeños, la tienda de toda la vida cumple una función que va mucho más allá del comercio. Garantiza productos básicos, evita desplazamientos y se convierte en un lugar clave para la vida social del municipio.

Después de décadas al frente del negocio, Fermín Perís bajó la persiana por jubilación, el pasado 30 de abril. Muchos vecinos de Forcall temieron entonces perder mucho más que una simple tienda. Porque este pequeño ultramarinos, abierto desde los años 80, ha sido durante generaciones un punto de encuentro, un lugar cotidiano donde comprar y también conversar.

Ahora, el establecimiento vuelve a levantar la persiana gracias a Oana y su pareja que han decidido emprender una nueva etapa manteniendo viva una parte esencial del pueblo.

Oana llegó a España en 2002 y esta semana ha dado un paso importante apostando por el comercio de proximidad y por la vida en el mundo rural. En la tienda se puede encontrar prácticamente de todo: desde un brik de leche hasta productos de limpieza, artículos de cocina, alimentación, verduras o congelados. Una tienda de pueblo de toda la vida, en el mejor sentido de la expresión.

El apoyo recibido por parte de los desde que anunciaron la reapertura ha sido emocionante. / Javier Ortí

Atención y proximidad

La pareja quiere mantener la esencia del negocio, pero también adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes. “Abrimos con la ilusión de continuar un negocio histórico. Daremos la mejor atención posible a nuestros vecinos y esperamos que hagan sus compras aquí para asegurar el futuro de la tienda”, explica Oana.

El apoyo recibido desde que anunciaron la reapertura ha sido emocionante. “Estamos muy agradecidos por las muestras de ánimo de los vecinos, especialmente de la gente mayor, que tiene en la tienda un punto importante en su día a día, tanto para comprar como para socializar”, destaca.

Oana y su pareja han decidido emprender una nueva etapa manteniendo viva una parte esencial de Forcall. / Javier Ortí

En tiempos en los que muchos pequeños pueblos luchan por mantener sus servicios básicos, la reapertura de esta tienda supone mucho más que una noticia comercial: es una apuesta por la vida en Forcall y por mantener encendida la cercanía de siempre.