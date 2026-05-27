Una pista entre los escombros permite localizar al responsable de un vertido ilegal en el Millars
La vigilancia ambiental y la colaboración entre administraciones permiten identificar a la persona responsable de abandonar residuos de obra en el entorno protegido de la desembocadura
La colaboración entre diferentes administraciones ha permitido identificar a la persona responsable de un vertido ilegal en el Millars, retirar los residuos abandonados y recuperar la zona afectada en el entorno protegido de la desembocadura del río.
Los hechos se remontan al pasado 23 de febrero, cuando el servicio de guardería del Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Río Millars detectó, durante una ronda de vigilancia, la presencia de tres grandes sacas con restos de materiales de construcción, aislamiento y otros residuos dentro del espacio protegido.
Una pista entre los residuos permitió avanzar en la investigación
Tras el hallazgo, agentes medioambientales de la Generalitat Valenciana iniciaron una investigación para determinar el origen del vertido. Durante la inspección localizaron entre los residuos documentación vinculada a una obra, lo que permitió relacionar los materiales abandonados con una construcción situada en el término municipal de Almassora.
La colaboración con el Ayuntamiento de Almassora resultó clave para identificar la obra y a la persona responsable del vertido.
Según el informe elaborado por los agentes medioambientales, el vertido ocupaba una superficie aproximada de 20 metros cuadrados y alcanzaba un volumen estimado de 3,5 metros cúbicos de residuos de construcción.
La zona afectada se encuentra dentro del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Millars y cuenta con varias figuras de protección ambiental, entre ellas ZEPA, LIC y zona húmeda catalogada.
Tras la tramitación administrativa correspondiente y el requerimiento efectuado desde el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Almassora, la persona responsable procedió a retirar los residuos el pasado 21 de mayo, restituyendo el espacio a su estado anterior.
Desde las administraciones implicadas destacan esta actuación como un ejemplo de vigilancia ambiental eficaz y cooperación institucional. La intervención ha sido posible gracias a la coordinación entre la administración autonómica, la local y la supramunicipal, representadas por la Conselleria competente en Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Almassora y el Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Río Millars.
Las entidades recuerdan que las infracciones ambientales se investigan y que abandonar residuos en espacios naturales protegidos puede comportar responsabilidades y sanciones de acuerdo con la normativa vigente. El informe remitido por los agentes medioambientales considera los hechos constitutivos de infracción en materia de espacios naturales protegidos y gestión de residuos.
El Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Río Millars está formado por los ayuntamientos de Almassora, Burriana y Vila-real, la Diputación de Castelló y la Generalitat Valenciana.
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