Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva vía verde CastellóCaso ZapateroChollos aeropuerto CastellónEmprendedores cerámicaBoda aficionado CD CastellónAbre tienda pueblo despoblado
instagramlinkedin

Una pista entre los escombros permite localizar al responsable de un vertido ilegal en el Millars

La vigilancia ambiental y la colaboración entre administraciones permiten identificar a la persona responsable de abandonar residuos de obra en el entorno protegido de la desembocadura

El servicio de guardería del Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Río Mijares detectó, durante una ronda de vigilancia, la presencia de tres grandes sacas con restos de materiales dentro del espacio protegido.

El servicio de guardería del Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Río Mijares detectó, durante una ronda de vigilancia, la presencia de tres grandes sacas con restos de materiales dentro del espacio protegido. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

La colaboración entre diferentes administraciones ha permitido identificar a la persona responsable de un vertido ilegal en el Millars, retirar los residuos abandonados y recuperar la zona afectada en el entorno protegido de la desembocadura del río.

Los hechos se remontan al pasado 23 de febrero, cuando el servicio de guardería del Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Río Millars detectó, durante una ronda de vigilancia, la presencia de tres grandes sacas con restos de materiales de construcción, aislamiento y otros residuos dentro del espacio protegido.

Una pista entre los residuos permitió avanzar en la investigación

Tras el hallazgo, agentes medioambientales de la Generalitat Valenciana iniciaron una investigación para determinar el origen del vertido. Durante la inspección localizaron entre los residuos documentación vinculada a una obra, lo que permitió relacionar los materiales abandonados con una construcción situada en el término municipal de Almassora.

La colaboración con el Ayuntamiento de Almassora resultó clave para identificar la obra y a la persona responsable del vertido.

Imagen de los residuos detectados en la zona de la desembocadura del Millars.

Imagen de los residuos detectados en la zona de la desembocadura del Millars. / MEDITERRÁNEO

Según el informe elaborado por los agentes medioambientales, el vertido ocupaba una superficie aproximada de 20 metros cuadrados y alcanzaba un volumen estimado de 3,5 metros cúbicos de residuos de construcción.

La zona afectada se encuentra dentro del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Millars y cuenta con varias figuras de protección ambiental, entre ellas ZEPA, LIC y zona húmeda catalogada.

Tras la tramitación administrativa correspondiente y el requerimiento efectuado desde el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Almassora, la persona responsable procedió a retirar los residuos el pasado 21 de mayo, restituyendo el espacio a su estado anterior.

Imagen de la zona tras la retirada de los residuos.

Imagen de la zona tras la retirada de los residuos. / MEDITERRÁNEO

Desde las administraciones implicadas destacan esta actuación como un ejemplo de vigilancia ambiental eficaz y cooperación institucional. La intervención ha sido posible gracias a la coordinación entre la administración autonómica, la local y la supramunicipal, representadas por la Conselleria competente en Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Almassora y el Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Río Millars.

Las entidades recuerdan que las infracciones ambientales se investigan y que abandonar residuos en espacios naturales protegidos puede comportar responsabilidades y sanciones de acuerdo con la normativa vigente. El informe remitido por los agentes medioambientales considera los hechos constitutivos de infracción en materia de espacios naturales protegidos y gestión de residuos.

Noticias relacionadas y más

El Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Río Millars está formado por los ayuntamientos de Almassora, Burriana y Vila-real, la Diputación de Castelló y la Generalitat Valenciana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Castellón donde pasa los veranos Dani Mateo: 'Mis padres tienen un apartamento
  2. El monasterio medieval de Castellón que volverá a brillar este verano tras siglos de historia
  3. La piscina natural más emblemática de Castellón, ahora más inclusiva
  4. Contrato de dos años y medio: la Vall busca 7 profesionales para un proyecto pionero de infancia
  5. De cuartel abandonado a hotel rural con restaurante: buscan gestor para un nuevo complejo turístico en el interior de Castellón
  6. Un anciano herido tras caer en un solar sin vallar en Sant Josep de la Vall: «Ha pasado lo que advertimos que podía a pasar»
  7. La escapada de junio en Castellón con tapas, patrimonio, naturaleza y comercio local
  8. Antifraude señala a una concejala de Nules por presuntas irregularidades en un contrato cuya legalidad el Ayuntamiento defiende

Una pista entre los escombros permite localizar al responsable de un vertido ilegal en el Millars

Una pista entre los escombros permite localizar al responsable de un vertido ilegal en el Millars

Compromís exigeix la dimissió de la regidora de Nules assenyalada per Antifrau per presumptes irregularitats en un punt violeta

Compromís exigeix la dimissió de la regidora de Nules assenyalada per Antifrau per presumptes irregularitats en un punt violeta

Santa Quitèria se salda con 9 detenidos y 118 actuaciones de la Guardia Civil en Almassora: de violencia machista a drogas, pasando por armas

Santa Quitèria se salda con 9 detenidos y 118 actuaciones de la Guardia Civil en Almassora: de violencia machista a drogas, pasando por armas

Benicàssim acoge el tardeo solidario del año: música en directo y gastronomía para consolidar el 'supermercado sin dinero' de Castellón

Benicàssim acoge el tardeo solidario del año: música en directo y gastronomía para consolidar el 'supermercado sin dinero' de Castellón

Las singularidades de los territorios fronterizos reúnen en Montanejos a expertos de España y Portugal

Las singularidades de los territorios fronterizos reúnen en Montanejos a expertos de España y Portugal

De cuartel abandonado a hotel rural con restaurante: Argelita busca gestor para su nuevo complejo turístico

De cuartel abandonado a hotel rural con restaurante: Argelita busca gestor para su nuevo complejo turístico

El voluntario que lleva 40 años protegiendo Moncofa en los momentos más difíciles: "Estamos a las duras y a las maduras"

El voluntario que lleva 40 años protegiendo Moncofa en los momentos más difíciles: "Estamos a las duras y a las maduras"

Orpesa estrena nueva imagen en el paseo marítimo de Morro de Gos esta temporada

Orpesa estrena nueva imagen en el paseo marítimo de Morro de Gos esta temporada
Tracking Pixel Contents