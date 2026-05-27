Las singularidades de los territorios fronterizos reúnen en Montanejos a expertos de España y Portugal

En el marco de dos proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, (Atlas Pluridimensional de la frontera España-Portugal —Frontespo— y Toponimia del Arco Mediterráneo) Montanejos se convertirá durante tres días en un referente por lo que respecta a los estudios peninsulares y el intercambio de conocimiento en torno a las singularidades de los territorios fronterizos.

Será durante la celebración del I Congreso Internacional sobre la Frontera, los días 28, 29 y 30 de mayo, una propuesta nacida del ámbito académico universitario, que pretende llevar al territorio la visibilización de las investigaciones que se desarrollan sobre cómo marca y define a los municipios desde un punto de vista social, cultural y lingüístico el hecho de que se encuentren en ese ámbito tan permeable que son las límites administrativos entre unos territorios y otros.

Lo más común en este tipo de eventos tan especializados y vinculados con la investigación es que se realicen en entornos universitarios, pero la relación de uno de sus impulsores, José Enrique Gargallo Gil, con un municipio de Castellón se convirtió en la motivación para acercar a la sociedad este tipo de análisis en profundidad sobre la identidad de los pueblos.

Originario de Puebla de Arenoso, Gargallo, catedrático de Filología románica en la Universitat de Barcelona y miembro numerario del Institut d'Estudis Catalans, define como «una quijotada» el haber pretendido dar cumplimiento a una «ilusión personal», la de organizar algún tipo de actividad relacionada con su trabajo en la comarca del Alto Mijares, que precisamente se caracteriza por haber integrado las influencias de encontrarse en los límites geográficos entre Castellón y Teruel.

«Los hijos de la diáspora rural vivimos donde vivimos porque nuestros padres nos trajeron aquí, pero nos sentimos también de nuestros lugares de origen» José Enrique Gargallo Gil — Co-organizador del I Congreso Internacional sobre la Frontera

De la mano de su colega Claudia Elena Menéndez Fernández, profesora ayudante doctora de Lingüística Románica en la Universidad de Oviedo y miembro numerario de la Academia de la Llingua Asturiana, han dado forma a un programa integrado por más de una veintena de expertos de España y Portugal, que expondrán sus estudios sobre toponimia, variaciones léxicas, lingüística, literatura, patrimonio y geografía.

El propósito es facilitar que los investigadores especialistas en el área de frontera se conozcan y pongan en común sus trabajos, dando la posibilidad a la comarca del Alto Mijares de «formar parte de una jornada internacional».

José Enrique Gargallo expone que «no hacemos un elogio de la frontera impenetrable, sino transcendible, desde el sentido más noble y humano; la que enlaza pueblos con pueblos». Él mismo se define como «un hijo de la diáspora», da que, como tantos otros, «vivimos donde vivimos (en su caso Cataluña) porque nuestros padres nos trajeron aquí, pero nos sentimos también de nuestros lugares de origen».

Incide en que la idea de quienes han promovido este encuentro es la defensa de que «una frontera puede ser vista como un espacio de hermandad» y para ello, van a centrar el contenido del congreso en «dos grandes fronteras que se miran como en un espejo, con aspectos afines y otros específicos, la occidental, con Portugal, y la del espacio oriental, la del Mediterráneo».

El sábado 30 de mayo se organizará una excursión toponímica desde Puebla de Arenoso hasta la Cruz del Viso para dar visibilidad a las singularidades de este territorio

Además de los contenidos teóricos que se expondrán, el programa incluye una parte más lúdica «a la que está invitado todo el mundo que quiera participar». Se trata de una «excursión toponímica hasta la Cruz del Viso, una atalaya con una visión extraordinaria sobre Peñagolosa, la Sierra Calderona, la de Espadán y a lo que fue el origen de Puebla de Arenoso, el Castillo de Arenós, junto a la ermita medieval de Nuestra Señora de los Ángeles». La salida está programada para el sábado 30 de mayo, a las 16.30 horas, con salida desde el municipio de Puebla de Arenoso.

Otra de las pretensiones de Gargallo tiene mucho que ver con sus conexiones con el territorio y su intención de darle visibilidad. Aspira a «mostrar a los invitados que no conocen la comarca el hecho de que los que somos de tierra adentro de la provincia, tenemos otra mentalidad, nos sentimos valencianos, pero tenemos claras influencias aragonesas, comprobarán que existen valencianidades muy diversas».

Temáticas y localizaciones

Se abordarán cuestiones tan locales como el habla de Fanzara en 1934; los apodos del Alto Palancia o el habla, la toponimia y la cultura popular de Puebla de Arenoso; y otras con el mismo fondo pero localizaciones más lejanas, como la variación léxica en las fronteras asturianoleonesas; el contacto y el contraste de lenguas en la Tierra de Miranda, una isla lingüística de Portugal en la Raya con España; la literatura tradicional española en tierras portuguesas o la Cruz de los Tres Reinos, historia y toponimia en el Rincón de Ademuz, entre otros temas.

Gargallo defiende que este congreso «puede tener continuidad», porque aborda el concepto de frontera «desde el sentido más amplio, geográfico, lingüístico, sociológico y humano, entendida como una frontera vivencial».