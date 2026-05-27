El voluntario que lleva 40 años protegiendo Moncofa en los momentos más difíciles: "Estamos a las duras y a las maduras"

Hay personas que aparecen cuando más falta hacen. En Moncofa, desde hace más de 40 años, una de ellas ha sido Francisco Canós, más conocido como Segrera, cuya entrega al frente de Protección Civil acaba de ser reconocida por el Ayuntamiento. Su trayectoria está marcada por la solidaridad, el servicio público y una vocación de ayuda que comenzó incluso antes de la creación de Protección Civil en el municipio.

Corría el año 1980 cuando Canós dio un paso al frente y creó la Agrupación Local de Cruz Roja en Moncofa, todo un hito para una localidad que por aquel entonces apenas superaba los 3.000 habitantes. La iniciativa despertó un gran interés entre los vecinos y, especialmente, entre los más jóvenes, que no dudaron en sumarse a un proyecto marcado por la solidaridad y el compromiso con el municipio.

“La verdad es que en aquellos años fue todo un reto, porque los medios que teníamos eran muy escasos, pero con voluntad y el trabajo que ejercíamos de manera altruista pusimos a nuestro municipio en el mapa de la Cruz Roja Española”, recuerda.

De la Cruz Roja a Protección Civil

La trayectoria de Francisco Canós no se detuvo en la Cruz Roja. En 1982, tras la pantanà de Tous, se creó en Moncofa la Agrupación Local de Protección Civil, y Canós también asumió la responsabilidad de ponerse al frente de este nuevo servicio, cuya gestión guardaba muchas similitudes con su anterior experiencia solidaria.

Su vocación de servicio ha estado siempre ligada a la ayuda a los demás. “Siempre he tenido la mentalidad de ayudar y tanto en la Cruz Roja como ahora en Protección Civil, los vecinos valoran nuestro trabajo”, afirma.

En la actualidad continúa rodeado de un grupo humano al que considera fundamental y que siempre está dispuesto a colaborar en cualquier acontecimiento programado o en situaciones imprevistas, especialmente cuando existe riesgo de lluvias torrenciales.

“Por eso digo que siempre estamos a las duras y a las maduras, porque nuestra labor es servir a la ciudadanía”, añade.

Cuatro décadas de servicio público

A las puertas del nuevo siglo, y con una Cruz Roja que comenzaba a perder protagonismo debido a la institucionalización de muchos de sus servicios por parte de las administraciones autonómicas y estatales, Canós decidió continuar únicamente al frente de Protección Civil.

“La diferencia entre ambos proyectos es que en el primero había mucha gente joven y en el segundo la situación era totalmente distinta, porque las personas implicadas tenían que ser mayores de edad, dado que el trabajo a realizar era más responsable y, en ocasiones, complicado, ya que la ayuda estaba relacionada en su mayoría con situaciones de riesgo”, explica.

Más de cuatro décadas dedicadas al servicio público y al voluntariado han llevado a Francisco Canós a recibir un reconocimiento de manos del alcalde de Moncofa, Wences Alós. Un homenaje que recibió con emoción y gratitud.