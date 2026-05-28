Almenara adapta sus colegios al calor con pérgolas donadas por Jysk, que construye su centro logístico en el nuevo polígono
El colegio l’Ereta estrena una doble pérgola donada por la multinacional danesa y el proyecto continuará próximamente en la Escola Infantil Municipal
El alumnado del colegio l’Ereta de Almenara contará con más sombra en el patio para hacer frente a los meses de más calor. El centro ha estrenado una doble pérgola, donada por la multinacional Jysk, que permitirá crear espacios exteriores más cómodos y protegidos para los niños.
Hay que recordar que la multinacional danesa ya ha empezado las obras para crear su gran centro logístico en Almenara, en el que invertirá 300 millones de euros y creará 250 empleos en el nuevo polígono Barranc de Talavera.
La actuación forma parte de la línea de trabajo del Ayuntamiento para adaptar los colegios a las altas temperaturas y mejorar el uso de los patios durante todo el año. Además de la pérgola, el proyecto incluye la renaturalización del entorno, con la incorporación de vegetación y diferentes especies de plantas para hacer el espacio más agradable, fresco y sostenible.
El objetivo es que los patios escolares no sean solo zonas de juego, sino también espacios más seguros y confortables para desarrollar actividades al aire libre, especialmente en un contexto marcado por el aumento de las temperaturas durante buena parte del año.
La iniciativa tendrá continuidad próximamente en la Escola Infantil Municipal, donde se instalarán otras dos pérgolas, también donadas por Jysk. Con ello, el consistorio busca ampliar las zonas de sombra en los centros educativos y mejorar las condiciones de los espacios exteriores que utilizan los más pequeños.
La alcaldesa, Estíbaliz Pérez, ha destacado que “desde el ayuntamiento seguimos trabajando para crear más zonas de sombra en nuestros centros educativos, mejorando el bienestar del alumnado y avanzando hacia espacios más sostenibles y preparados para las necesidades actuales, en este caso, gracias a la colaboración de la multinacional Jysk”.
Pérez ha señalado además que esta línea de actuación continuará con nuevas intervenciones en los centros educativos del municipio para avanzar hacia patios más modernos, verdes y adaptados al calor.
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