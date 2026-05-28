Almenara cumple un mes con la alcaldía en funciones: ¿presupuesto aprobado o moción de censura?

A dos jornadas de que venza el plazo de 30 días abierto tras la cuestión de confianza vinculada a los presupuestos municipales, todo apunta a que no habrá moción de censura en Almenara. El equipo de gobierno socialista perdió aquella votación del 29 de abril y la alcaldesa, Estíbaliz Pérez, quedó en funciones, pero hasta ahora los grupos de la oposición, Compromís y Partido Popular, no han realizado ningún movimiento al respecto.

Aunque este escenario era el más previsible, habrá que esperar hasta el 30 de mayo para confirmar definitivamente la situación.

Durante este periodo no se ha producido ninguna novedad política significativa. Tras la no aprobación inicial del presupuesto, la alcaldesa recurrió al mecanismo de la cuestión de confianza. De acuerdo con la normativa, si esta no prosperaba y la oposición no alcanzaba un acuerdo alternativo para presentar una moción de censura, las cuentas municipales de 2026 quedarían aprobadas automáticamente.

En consecuencia, a partir del 31 de mayo el presupuesto permanecerá 30 días en exposición pública. Si no se presentan alegaciones o novedades relevantes, entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Valoraciones

La alcaldesa, Estíbaliz Pérez, ha asegurado que “lo único que buscaba la oposición era alargar la situación y ahí demuestran el interés que tienen ambos partidos por gestionar el consistorio”. Pérez ha señalado además que, pese a incluir numerosas propuestas planteadas por la oposición, “eligieron votar que no y alargar la situación 30 días más, a los que hay que sumar otros 30 de exposición pública, por lo que tendremos que esperar dos meses hasta que el presupuesto municipal entre en vigor, con el perjuicio que eso supone para la gestión de todas las áreas municipales”.

Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Quique Castelló, ha afirmado que “durante estas semanas se ha evidenciado una realidad política que no se puede ignorar: el gobierno municipal de Estíbaliz Pérez ha perdido la capacidad de generar las mayorías necesarias para liderar el municipio con estabilidad”.

Castelló también ha descartado cualquier acercamiento con el Partido Popular al considerar que “la situación actual no se resuelve sustituyendo unas siglas por otras”. Según ha explicado, “nuestro compromiso es con Almenara, no con las estrategias de los partidos tradicionales. No vemos en el Partido Popular un proyecto capaz de abrir una etapa diferente para nuestro municipio”. Además, ha asegurado que Compromís continuará ejerciendo “una oposición constructiva, exigente y coherente”, con el objetivo de que en 2027 “Almenara tenga el gobierno, la transparencia y la ambición que merece”.

Por último, el portavoz del PP, Sergio Ferrer, ha señalado que “durante estos 30 días no ha habido ningún tipo de contacto con el grupo municipal de Compromís”, al considerar que ambas formaciones mantienen líneas de actuación distintas. Ferrer ha añadido que ahora “solo queda esperar a que, a principios de verano, el presupuesto municipal quede definitivamente aprobado y se ejecute únicamente según lo marcado por el equipo de gobierno socialista, algo con lo que no estamos de acuerdo”.