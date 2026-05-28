El concejal de un pueblo de Castellón da el cante en un programa de À Punt: "Hacer reír es algo muy serio"

Hay políticos que se suben a un escenario en campaña. Y luego está Jesús Ortí, concejal del PP en Morella, que esta semana se ha plantado ante las cámaras de À Punt para cantar, competir y, sobre todo, hacer reír. El edil castellonense participa estos días en Cantem!, el concurso musical de la televisión autonómica valenciana en el que dos pueblos se enfrentan a golpe de canciones, humor y orgullo local.

Ortí representa a Morella en el duelo contra L’Alcúdia, un enfrentamiento que concluye este jueves y del que saldrá el municipio ganador de la semana. El programa, presentado por Maria Fuster, enfrenta a localidades de la Comunitat Valenciana en distintas pruebas musicales con un objetivo muy claro: decidir qué pueblo canta mejor. En cada entrega participan cuatro representantes por municipio, ocho concursantes en total, que se someten a actuaciones individuales, en pareja y también grupales o corales. Cada prueba suma puntos en un marcador acumulado y, al final, uno de los dos pueblos sigue adelante.

Imagen de Jesús Ortí, concejal del PP de Morella y participante en Cantem!. / A PUNT

Pero en el caso de Jesús Ortí, la sorpresa no está tanto en verle cantar como en descubrir que la música llegó mucho antes que la política. “Antes de político era músico”, resume el propio concejal, que explica que sus compañeros de partido y sus vecinos ya conocían de sobra esta faceta. De hecho, no es un recién llegado a los escenarios: empezó tocando el piano en orquestas y actualmente forma parte de un trío, Triband, con el que actúa por distintos pueblos.

Su participación en Cantem! ha servido para mostrar una cara menos habitual de un cargo público: la del concejal que se divierte, canta, bromea y se entrega al espectáculo sin complejos. “Está siendo una experiencia bonita. Muy divertida”, cuenta Ortí, que asegura que el ambiente dentro del equipo de Morella está siendo una de las claves. “Nos llevamos muy bien. Con dos de ellos ya había actuado antes. Hacemos buen equipo, nos lo pasamos muy bien y nos reímos mucho”.

La historia tiene también un punto de azar local. Según relata, la oportunidad llegó porque una persona de la productora, natural de Morella, les propuso participar. El motivo era sencillo: el programa suele contar con pueblos más grandes y había interés en que un municipio como Morella también tuviera presencia. La invitación fue directa a quienes ya sabían que cantaban. Y Ortí no dudó.

En total, los representantes de Morella participan en cuatro programas esta semana. Si logran imponerse a L’Alcúdia, pasarán a la siguiente fase de un concurso que combina formato de karaoke, competición popular y espectáculo televisivo. No se trata solo de afinar, sino de defender el nombre del pueblo con gracia, complicidad y presencia escénica.

Ahí es donde el concejal morellano parece moverse con naturalidad. Porque, más allá de cantar, Ortí tiene claro qué quiere aportar cuando sale a escena: “Mi propósito, al margen de la música, es hacer reír, que es una cosa muy seria”. Una frase que resume bien su paso por el programa y su forma de entender el escenario. Él mismo admite que en sus actuaciones con Triband hace “más el payaso” que en televisión, pero esa vena humorística también se deja ver ante las cámaras.

Noticias relacionadas

La política, dice, queda en otro plano cuando se apagan los focos del pleno y se encienden los del plató. Aun así, no reniega de ella. Al contrario, la explica como una forma de implicarse en la vida de su municipio. “La política la hago porque tengo inquietud. Quieres que tu pueblo vaya mejor, te involucras y quieres que esté mejor”, concluye.