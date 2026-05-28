Malestar en una falla de Burriana por el rechazo a que un hombre pueda ser 'cavaller' de la fallera mayor

Una comisión fallera de Burriana ha mostrado su malestar después de que el pleno de la Federación de Fallas rechazara la propuesta para permitir que un hombre pueda ejercer oficialmente como cavaller acompanyantde una fallera mayor.

La iniciativa había sido presentada por la falla Societat Cardenal Tarancón, que tras la decisión adoptada en el pleno celebrado el pasado lunes ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que asegura acatar el resultado “con respeto”, aunque reconoce sentir una “profunda decepción” por el rechazo recibido.

Desde la comisión explican que la propuesta no pretendía “alterar la esencia” de la fiesta ni cuestionar sus tradiciones, sino dar respuesta a una realidad que, según defienden, ya existe dentro del mundo fallero. En este sentido, consideran que permitir la figura del cavaller acompanyant de la fallera mayor suponía “un paso natural” basado en la igualdad de oportunidades y en la voluntad de que todas las personas que forman parte de la fiesta puedan sentirse representadas.

Comunicado publicado por la falla Societat Cardenal Tarancón. / Mediterráneo

Figura normalizada en la representación infantil

La falla recuerda además que esta figura ya está presente y normalizada en otros ámbitos de las fallas de Burriana, como ocurre con la representación infantil. Por ello, la comisión considera difícil de entender que aquello que es posible en unos casos continúe sin serlo en otros.

En su comunicado, la Societat Cardenal Tarancón defiende que un hombre pueda formar parte activa de la fiesta, representar a su comisión e incluso asumir responsabilidades dentro de ella, pero lamenta que no pueda acompañar oficialmente a una fallera mayor. Una circunstancia que, según señalan, “invita a la reflexión”.

La comisión también hace referencia al caso de Carlos, quien durante dos años consecutivos ha sido cavaller acompanyant de la corte de honor de la falla. Según destacan, asumió este papel con “responsabilidad y compromiso ejemplares”, por lo que entendían que continuar acompañando a la misma persona, ahora como fallera mayor de la comisión, era una evolución lógica y natural.

Respuesta de la Junta Local Fallera

Por su parte, la concejala de Fallas y presidenta de la Junta Local Fallera, Paloma Boix, ha defendido que la decisión se adoptó “igual que todas las decisiones que toman las fallas”, en el marco de una asamblea de la Federación de Fallas.

En este sentido, ha señalado que cualquier valoración sobre el acuerdo corresponde al presidente de la Federación de Fallas. Boix ha recalcado que, como presidenta de la Junta Local Fallera, respeta “todas las decisiones de las comisiones” y ha asegurado que seguirán trabajando para “hacer más grandes” las Fallas de Burriana año tras año, de la mano de todas las comisiones.

"Las fallas son tradición, pero también evolución"

Pese al rechazo de la propuesta, la Falla Societat Cardenal Tarancón asegura que continuará trabajando y aportando ideas que considera positivas para el futuro de las fallas de Burriana, siempre desde el respeto a las decisiones democráticas.

“Las fallas son tradición, pero también evolución”, sostiene la comisión, que defiende la necesidad de seguir avanzando hacia una fiesta más abierta y participativa, en la que cada fallero y fallera pueda encontrar su lugar. Según concluyen, el futuro de la fiesta debe construirse “sin levantar barreras” y con la voluntad de engrandecer una celebración que consideran “de todos y para todos”.