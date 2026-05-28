Onda reclama a Sanitat más pediatría, salud mental y especialidades médicas

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha trasladado a la directora territorial de Sanitat, Eva Suárez, las principales demandas sanitarias del municipio, con especial atención al refuerzo del servicio de pediatría, la ampliación de los recursos de salud mental para adultos e infantil y la recuperación y ampliación de especialidades médicas desplazadas a la ciudad.

La reunión de trabajo, celebrada en el Ayuntamiento, ha servido para analizar la situación actual de los servicios sanitarios en el municipio y coordinar mejoras en la atención asistencial, teniendo en cuenta el papel de Onda como ciudad cabecera de servicios para numerosos municipios del interior de la provincia.

Durante el encuentro, Ballester ha insistido en la necesidad de seguir mejorando los recursos asistenciales y de emergencias para garantizar una atención sanitaria más ágil, cercana y adaptada al crecimiento de Onda y de toda su área de influencia. En este sentido, la alcaldesa ha defendido que el municipio necesita contar con más medios para responder a las necesidades reales de sus vecinos y de la comarca.

“Onda lleva años impulsando iniciativas, cediendo espacios y realizando inversiones para facilitar que dispongamos de más y mejores recursos sanitarios”, ha señalado la alcaldesa, quien ha añadido que el Ayuntamiento seguirá “defendiendo una sanidad cercana, accesible y con servicios adaptados a las necesidades reales de nuestros vecinos y de toda la comarca”.

El mamógrafo, en fase final de adjudicación

Otro de los proyectos prioritarios abordados durante la reunión ha sido la instalación del mamógrafo en el centro de salud, cuya adjudicación se encuentra ya en fase final. Esta actuación permitirá acercar las pruebas de detección precoz del cáncer de mama a las mujeres de Onda y de la comarca, evitando desplazamientos a otros municipios y reforzando la prevención sanitaria.

Cabe recordar que el Ayuntamiento impulsó la adquisición del equipamiento con una inversión de 297.000 euros y la colaboración de empresas locales, mientras que la Conselleria será la encargada de dotar del personal especializado necesario para su funcionamiento.

Ballester ha subrayado que “la detección precoz salva vidas” y que contar con este recurso en Onda supondrá “una mejora muy importante para miles de mujeres que podrán realizarse estas pruebas sin salir de su entorno más cercano”.

Con esta reunión, el Ayuntamiento y Sanitat avanzan en la coordinación de nuevas mejoras para reforzar la atención sanitaria en el municipio y consolidar su papel como punto de referencia asistencial para el interior de la provincia.