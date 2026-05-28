La oposición y el voto díscolo de una concejala del PP dejan a les Alqueries sin el legado del artista Antonio Marco

Sorpresa en les Alqueries. El pleno del Ayuntamiento, donde el PP gobierna hasta ahora con mayoría absoluta (con seis concejales), ha rechazado la aceptación del legado del reconocido artista local Antonio Marco, que falleció el año pasado, al aliarse los tres grupos de la oposición (PSPV-PSOE, Compromís y Vox) con la concejala de Comercio, Pili Pla, integrante del equipo de gobierno.

La tercera teniente de alcalde del PP votó en contra de una iniciativa que contaba con la aprobación de los herederos del pintor alqueriense por, al parecer, "un enfrentamiento familiar", explican fuentes municipales.

El alcalde, Antonio Gil (PP), muestra su "gran decepción" y "lamenta que la familia y los vecinos no vean cumplido el deseo del artista y de sus herederos por la falta de altura de miras de la oposición y las rencillas familiares de nuestra concejala Pili Pla". "Es una gran oportunidad perdida para todo el municipio", señala.

Una "traición" con consecuencias políticas

Gil considera que la edila díscola "ha traicionado" a sus compañeros de partido. "Consideraba que su familia había sido perjudicada con la herencia de Antonio Marco. Y no le ha importado trasladar este malestar familiar a la vida pública de les Alqueries, perjudicando a las vecinas y vecinos del pueblo y contraviniendo el deseo del artista y de sus legítimos herederos de que el valioso legado de uno de nuestros personajes más ilustres y comprometidos se pudiese quedar aquí", reprocha el primer edil.

Esta decisión va a provocar que el alcalde le retire a Pili Pla sus competencias como tercera teniente de alcalde “por traicionar y engañar al equipo de gobierno”, aunque ese movimiento todo apunta que va a causar la pérdida de la mayoría absoluta del PP, ya que pasarían de tener seis a cinco concejales (la mayoría está en seis) y tendrían que gobernar en minoría.

Enmienda por urgencia

La oposición (PSOE, Compromís y Vox) presentó en el pleno de este miércoles una enmienda por urgencia para no aceptar el legado, que iba en el segundo punto del orden del día. Después de siete meses de trabajos previos, “alegaban que no quieren recibir el legado si antes no está habilitado el museo, el personal que tiene que tratar la obra... querían dejarlo sobre la mesa”, explica Antonio Gil. No obstante, el alcalde ha asegurado que “han tenido más de siete meses para presentar sus condiciones para aceptar el legado”.

“Nosotros siempre hemos defendido que antes de dar estos pasos y empezar a trabajar con una obra hay que tenerla, porque si no es nuestra no podemos hacer el museo, no podemos contratar personal, no podemos cerrar el convenio con la Diputación, con la que estamos en conversaciones. En definitiva, si no tenemos cedida la obra no tenemos nada que conveniar ni contratar con nadie”, ha señalado el alcalde.

Hay que tener en cuenta que el consistorio ya había manifestado por escrito su voluntad de hacer un Museo para ensalzar la figura y la obra de este pintor de la localidad. Así como también ha invertido ya 18.000 euros para realizar una tasación del legado del artista de Alquerías, había obtenido un informe de idoneidad del espacio donde estaba previsto que albergase la obra y había realizado numerosos informes oficiales. La realidad es que, sin aceptar el legado, el Ayuntamiento no podía ni empezar el proyecto.

Un legado valorado en más de 700.000 euros

Con todo ello, el Ayuntamiento lleva trabajando en este proyecto desde noviembre para que el legado de Antonio Marco revierta en el municipio. Se trata de un material que está valorado en más de 700.000 euros, tanto por los cuadros, como por su biblioteca y las esculturas de su propiedad. Sin embargo, más que económico, la importancia de este legado está vinculada a la figura que representa Antonio Marco para Alquerías.

Antonio Marco Molés, reconocido artista plástico de les Alqueries y una de las cabezas visibles en el proceso que en el año 1985 concluyó con la segregación de este municipio, falleció en agosto de 2025. Durante años, conjugó su actividad artística con su labor en el seno de la Coordinadora de Segregación, con el objetivo de lograr la ansiada independencia de su localidad natal. Fue destacado su papel en favor de la independencia de les Alqueries respecto de Vila-real.

La prolífica obra de este artista enriquece no solamente ambos lados del altar de la parroquia de la Mare de Déu del Niño Perdido del municipio, sino que también se encuentra en instituciones y colecciones particulares tanto en España como en otros países.