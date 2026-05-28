"Los pagos deben estar fiscalizados"
El PP pide investigar los pagos en efectivo de los puntos violeta para descartar "una caja B" en Nules
El presidente del PP en Nules, Miguel Ángel Martínez Montés, exige "máxima transparencia" y una comisión de investigación para esclarecer "la gravedad" de los hechos desvelados por la Agencia Valenciana Antifraude
El PP de Nules ha pedido al alcalde, David García (CeN), que aclare de dónde salió el dinero en efectivo para pagar los puntos violeta en las fiestas de agosto de 2023 y quién firmó el pago irregular que ha provocado la investigación de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA).
Para el PP, “estas son dos cuestiones importantes para esclarecer y Nules merece la máxima transparencia. Que el alcalde se niegue a dar explicaciones, cuanto menos, aumenta la desconfianza”, ha manifestado el presidente del PP en Nules, Miguel Ángel Martínez.
Detrás de esta solicitud y de la constitución de una comisión de investigación que el pasado lunes el PP solicitó por registro en el Ayuntamiento de Nules “queremos esclarecer lo ocurrido y descartar que exista una caja B en el consistorio”. Porque “las explicaciones que hasta la fecha nos ha dado el alcalde responden más bien a un deseo de defensa que a un deber de información con el pueblo”.
Para Martínez Montés, “el modus operandi desvelado por Antifraude demuestra que detrás del postureo de quien gobierna hay dinero en efectivo y donde los intereses familiares se imponen al deber público”.
“Y Nules tiene derecho a conocer cómo se han tramado estas actuaciones que Antifraude ha puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social “para la eventual incoación del correspondiente procedimiento sancionador, sin perjuicio de la calificación definitiva que en su caso se determine”.
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