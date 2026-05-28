Rubén Miralles, el chef que llevó a Vinaròs a su primera estrella Michelin, recibe el Alè Vinarossenc 2026

El chef Rubén Miralles, ganador el año pasado de la primera estrella Michelin para Vinaròs, ha sido distinguido con el reconocimiento Alè Vinarossenc 2026, un galardón que concede la Fundación Caixa Vinaròs a aquellas personas o entidades que destacan por su contribución y proyección de la ciudad. La entrega del premio tendrá lugar el próximo 24 de junio en el auditorio municipal, coincidiendo con la celebración de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere.

La presidenta de la entidad, Josefa Gondomar, destacó que la elección de Miralles supone “un reconocimiento a la trayectoria, el talento y la capacidad de innovación de uno de los grandes referentes emergentes de la gastronomía local”.

Por su parte, Rubén Miralles agradeció profundamente la distinción, asegurando que se trata de “uno de los premios más importantes que puede recibir una persona de Vinaròs” y subrayó que “ser reconocido en la ciudad donde nací tiene un valor muy especial”. El chef quiso compartir el reconocimiento con todo el equipo de su restaurante, “que hace posible que cada día el proyecto siga creciendo con ilusión y éxito”.

El chef Rubén Miralles, al lado de la presidenta de la Fundació Caixa Vinaròs, Josefa Gondomar. / Javier Flores

La vinculación de Miralles con la hostelería comenzó casi por casualidad. Aunque inicialmente tenía previsto formarse en sala, finalmente se decantó por estudiar cocina en la Escuela de Hostelería de Benicarló, donde descubrió una vocación que fue consolidando durante varias temporadas en distintos establecimientos de Peñíscola. Esa experiencia acabaría impulsándolo a emprender su propio proyecto gastronómico en Vinaròs.

El restaurante abrió sus puertas en 2018 en la Travessia de Sant Vicent, a escasos metros de la plaza Parroquial y en pleno casco histórico de la ciudad. Desde entonces, el establecimiento ha experimentado una notable evolución gracias a una propuesta culinaria basada en el producto de proximidad y la cocina de mercado. En sus fogones destacan pescados de las costas de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola, carnes procedentes de Morella, productos del Delta del Ebro y frutas y verduras ecológicas. Una propuesta gastronómica que combina la esencia de la tradición mediterránea con técnicas e influencias contemporáneas.

Primera estrella Michelin de Vinaròs

Los reconocimientos no tardaron en llegar. Miralles ha sido distinguido como cocinero revelación valenciano, ha obtenido el Bib Gourmand de la Guía Michelin en 2024 y 2025, cuenta con un Sol Repsol desde 2022 y la máxima calificación en la Green Guide. En noviembre de 2025, además, consiguió una estrella Michelin, convirtiéndose en el primer restaurante de Vinaròs en lograr este reconocimiento y consolidando su posición como uno de los referentes gastronómicos más destacados de la Comunitat Valenciana.

Gondomar señaló que estos premios “no solo reconocen el esfuerzo, la creatividad y el talento de Rubén Miralles y su equipo, sino que también sitúan el nombre de Vinaròs y de toda la comarca en el mapa gastronómico nacional e internacional”.

Cocina con esencia e innovación

La cocina de Miralles se caracteriza por una constante búsqueda de innovación sin perder la esencia de la tradición mediterránea. El chef ha logrado consolidar un proyecto culinario basado en el respeto al producto, la proximidad y una visión moderna de la cocina tradicional.

Además, el cocinero se ha mostrado en numerosas ocasiones defensor del turismo gastronómico como uno de los grandes motores de futuro para Vinaròs, reivindicando el enorme potencial de la identidad culinaria local como atractivo turístico y cultural.

Con este reconocimiento de la Fundación Caixa Vinaròs, Rubén Miralles suma un nuevo hito a una trayectoria marcada por el esfuerzo, la creatividad y la apuesta permanente por la excelencia gastronómica.